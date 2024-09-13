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台灣文學沙龍在德國 「春神跳舞的森林」揭序幕

中央社／ 台北13日電

台灣文學、繪本及漫畫等軟實力持續在國際發光，多名創作者將以「台灣文學沙龍」為品牌參與第24屆柏林國際文學節，15日由嚴淑女、張又然的作品「春神跳舞的森林」揭開序幕。

根據文化部發布的新聞稿，透過駐德國代表處文化組的串聯，包括作家平路、鄧九雲、馬翊航、漫畫家小莊（莊永新）等人，從9月15日至10月24日橫跨德國東西部6個城市，進行超過12場次的交流節目，將台灣作品帶入德國大小城鎮讀者的視野。

新聞稿指出，「春神跳舞的森林」是繪者張又然繼「藍色小洋裝」後，在德國出版的第2本繪本，此作品曾入選義大利波隆那童書插畫獎，教育部原住民文化教育繪本獎甲等，中國時報開卷好書獎最佳童書等獎項。

此刻正在柏林駐村的作家鄧九雲、馬翊航及漫畫家小莊，將應文化內容策進院的邀請，除了赴法蘭克福書展參加台灣館活動，也將在10月11日於駐德國代表處文化廳朗讀作品；10月24日作家平路及政治大學歐語系教授徐安妮，將在駐德國代表處文化廳共同導讀「山胞與奸細－台灣當代短篇小說選集」。

以「80年代事件簿」獲得金漫獎青年漫畫與年度漫畫大獎的廣告導演小莊，在10月11日的柏林朗讀會活動後，將在柏林文學學會的安排下，繼續前往特里爾及波鴻，分別在22日及24日辦理講座，呼應德國1980年代兩德統一前許多東德年輕人為民主走上街頭的過往，介紹「80年代事件簿」及新作「潮浪群雄」。

此外，駐德國代表處文化組也將在22日參與位於德國邊境的哥利茲市台灣日，由駐德代表謝志偉代表台灣，贈書給哥利茲市兩所圖書館，進一步充實當地台灣主題的藏書。

德國 柏林

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