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台鐵工會醞釀罷工 交通部長：支持過節獎勵 已要求好好溝通

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱（右）今前往高速公路局交控中心視察中秋疏運。圖／交通部提供
交通部長陳世凱（右）今前往高速公路局交控中心視察中秋疏運。圖／交通部提供

台鐵企業工會反映端午、中秋等年節出勤獎金1500元無下文，台鐵公司允諾中秋節起核發1500元禮券獎勵，但工會不滿原先承諾的現金變禮券，將啟動罷工投票。交通部長陳世凱今天表示，對於過年過節獎勵，交通部都是支持且樂觀其成，已交代台鐵公司董事長、總經理好好跟員工溝通，所有員工固守崗位的同時，也要跟公司好好配合。

台鐵企業工會10日反映端午、中秋等年節出勤獎金1500元毫無下文，台鐵公司回應，從今年中秋節起，轉調人員即核發1500元等值禮券獎勵，從業人員待經營績效獎金核發後追補。但工會昨再表示，原在勞資會議承諾給予現金，現今卻變成禮券，顯示資方對員工的漠視，若交通部不派員協商，將啟動罷工投票。

陳世凱表示，非常感謝高速公路局及雙鐵員工在民俗節慶中固守崗位，讓所有國人返鄉旅遊順暢，對於過年過節獎勵，交通部的立場都是支持且樂觀其成，最近台鐵員工跟公司之間有一些意見不同，已經交代台鐵公司董事長及總經理好好跟員工溝通協調，所有員工固守崗位的同時，心情也都要很開心，跟公司好好配合，協助所有國人在疏運過程中順利返鄉旅遊。

對於台鐵工會醞釀罷工，是否有因應措施，陳世凱說，非常感謝台鐵員工過年過節顧及國人運輸安全及順暢，交通部對於員工的獎勵是樂觀其成，且站在協助的角度，對於公司內部溝通協調，要麻煩台鐵董事長及總經理好好跟工會及員工協調。

陳世凱今前往高速公路局交控中心視察中秋疏運也說，這次中秋假期較特殊，中間有一天沒有放假，但整個疏導措施仍採4天規格處理，車潮狀況應該不會像往年這麼多，目前預估國道交通量約為110萬百萬車公里，較去年116萬百萬車公里少，希望今年疏導措施加強後，讓所有用路人都能順暢使用高速公路。

中秋節 交通部長 台鐵

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