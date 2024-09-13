影／搶救少子化 民團籲加碼補助並補足托育量能

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攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台灣少子化日益嚴重，托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴（右二）、全國托育人員協進會理事長黃春菊（左一）在立委的陪同下舉行記者會，希望政府正視居家托育人力斷層危機與褓姆、訪視輔導員的薪資及勞動條件。記者潘俊宏／攝影
台灣少子化日益嚴重，托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴（右二）、全國托育人員協進會理事長黃春菊（左一）在立委的陪同下舉行記者會，希望政府正視居家托育人力斷層危機與褓姆、訪視輔導員的薪資及勞動條件。記者潘俊宏／攝影

台灣少子化日益嚴重，甚至龍年的人口效應也消失，托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴、全國托育人員協進會理事長黃春菊在立委的陪同下舉行記者會，希望政府正視居家托育人力斷層危機與褓姆、訪視輔導員的薪資及勞動條件，以增進居家托育服務品質。

黃喬鈴表示，台灣的公共托育服務的量能不夠，品質也有待提升，在0-2歲的嬰幼兒照顧更面臨保母荒，未來10年，老一輩的保母逐漸退休與減少托育量能，年輕一輩的保母又要面對不足以養家餬口的低薪制度，就算政府有補助，也常看到家長找不到好保母，政府應對此大刀闊斧翻倍加碼補助，由每年12000元翻倍為24000元，等於每月幫保母加薪2000元，再依收托人數加碼，鼓勵質優的保母收托多名幼兒，讓孩子有伴一起成長，更讓托育成為值得選擇的好工作。同時，也要為居家托育的訪視輔導員及督導提供較優渥的薪資與勞動條件，才能為家長及幼兒把關托育品質。

保母 托育 薪資

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