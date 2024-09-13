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備戰超高齡社會長照服務基金再創新高 明年達到879億元

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
長照服務發展基金明年預算數高達879億元，再創歷年新高。本報資料照片
長照服務發展基金明年預算數高達879億元，再創歷年新高。本報資料照片

我國即將於明年邁向超高齡社會，形同每5人就有1人為長者。為因應持續攀升的長者照顧需求，衛福部長照基金編列屢創新高，明年達到879億元，成長約6%。長期照顧司副司長吳希文表示，最主要支出項目為仍闈長照服務給支付占49億元，其餘包含延緩失能、長照資源布建等。

長照2.0上路後，政府投入長照資源大幅增加，從2016年的45億元，每年節節攀升，明年已經成長18倍，預算上看879億元。吳希文表示，該預算數尚未定案，仍要送立法院待最後審查結果。預算使用上分成失能者照顧、預防延緩失能服務、資源布建等，其中長照服務給支付、住宿式機構部件、日照中心住民補助等為預算項目大宗。

依照用途預算主要分三大類，「完善長照服務輸送體系」包含長照服務給付及支付、住宿式機構發展；「緩和失能照顧」有預防及延緩失能照顧整合服務、延緩弱勢族群口腔衰弱計畫等，以及「機構及社區預防性照顧服務量能提升」。

吳希文表示，希望長照服務涵蓋率超過8成，回持續投入資源，提升服務涵蓋率、增加長照服務資源；同時希望醫療、社福以及長照資源可以打造更順暢的銜接。

另外，明年起失智等級中重度以上者，政府將不再補助失智據點，希望讓該族群民眾改往日照中心接受服務。吳希文說，主要是考量失智個案的嚴重程度以及失能狀況不同，為期待精準照顧，希望失智程度較嚴重的個案，特別是有合併情緒行為者，在日照中心照顧較為合適。今年預算編列就已經啟動補助，鼓勵日照中心收案，若是收托天數每月達12日者每月補助5000元，未滿則補助2500元。

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