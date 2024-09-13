節日出勤獎金變禮券 陳世凱：請台鐵與工會溝通
交通部長陳世凱今天表示，感謝台鐵員工在節日為交通疏運所做出貢獻與努力。台鐵規劃中秋節發放禮券獎勵員工，他說，交通部樂觀其成，請台鐵董事長和總經理與工會溝通協調。
交通部長陳世凱上午在公共運輸及監理司司長林福山、高公局長趙興華陪同下，赴高速公路局交控中心，視察中秋節國道交通疏運情形。
他聽取簡報後，並至交控中心辦公室，慰問值勤人員辛勞。於交通事故處理組值班台時向員工表示，今年特別希望加強處理交通事故速度，有助於提升交通順暢。
陳世凱會後接受聯訪表示，中秋假期是以4天假期的規格處理運輸，但中間有1天並沒有放假，因此，不會像是去年中秋連續假期如此多車；預估交通量為110百萬車公里，比起去年的116百萬車公里較少。希望今年加強疏導後，讓用路人可更順暢使用高速公路。
台鐵企業工會不滿年節獎金將以禮券形式發放，不排除發動罷工投票。陳世凱受訪時被問到此議題時說，感謝高公局及台鐵、高鐵的員工在民俗節慶中，固守崗位讓國人返鄉與旅遊順暢。
他說，感謝台鐵員工；交通部的立場，對台鐵獎勵員工表示支持與樂觀其成。至於台鐵員工與公司間有些意見不同，他已經交代台鐵公司董事長與總經理，多與員工溝通協調，也希望員工在節慶開心與公司配合，好好運輸國人。
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