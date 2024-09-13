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台鐵票價調漲案 預計10月重送董事會討論

中央社／ 台北13日電

台鐵票價調漲案日前遭董事會退回，台鐵董事長杜微說，預計調漲案修正後會在10月董事會進行討論，若董事會通過，就會送交交通部費率審議委員會審議。

國營台灣鐵路股份有限公司董事會10日討論已29年未調整的票價。台鐵表示，由於報告案中欠缺部分票價調整相關評估資料，董事會決議退回營運單位修正，將併下次董事會再議。

台鐵董事長杜微今天出席記者會接受媒體聯訪表示，有關票價調漲方案，由於出席董事普遍認為提出的方案在數據跟資料上有所不足，加上跟外界票價期待有些落差，所以退回營運單位修正。

杜微表示，相關方案修正後預計10月的董事會就會再度提出，若董事會通過，就會報到交通部費率審議委員會審議。

另外，有關台鐵企業工會不滿年節獎金將以禮券形式發放，不排除發動罷工投票一事，杜微強調，台鐵員工都很認真做好疏運服務，尤其在民俗假期不只犧牲陪伴家人的時間，工作也會更加沈重，因為加班車要服務更多旅客。

杜微指出，台鐵上半年透過勞資協商，希望能加發民俗假期獎金，但後來發現發放獎金沒有法源依據，因此會需要比較久的時間，後續在交通部協調下，修定 「交通部與所屬機關（構）員工激勵及表揚要點」，能夠讓台鐵發放禮券。

杜微指出，目前規劃先發給禮券，未來會持續努力，向有關單位接洽，看能不能發放現金，至於工會的意見公司尊重，會持續跟他們協調溝通。

台鐵 杜微 票價

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