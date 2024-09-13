民團籲老人福利法正名高齡權益法 衛福部長允諾研議

台灣將於2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口將達766萬。在長者權益的方面，仍面臨諸多不平等。中華民國老人福利推動聯盟今天舉辦30周年記者會，為推動長者平權，倡議將「老人福利法」正名為「高齡者權益保障法」，衛福部長邱泰源表示，醫療使用「高齡」代替「老人」已很常見，會請相關單位共同研議，使用更適當的名詞。

截至今年7月，台灣老人人口數已達440萬2398人，占總人口數18.81%。邱泰源說，邁入超高齡社會，高齡政策如何兼顧社會發展，並維護個人權利，是當前刻不容緩的重要課題，為回應人口結構變化及高齡者多元需求，政府致力於提供預防保健與長照服務。

邱泰源說，政府已設置並設置4916處「社區照顧關懷據點」，提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務及健康促進活動，讓老人在熟悉的社區安老，衛福部今年投入800餘億預算，未來將持續推動長照3.0，以「醫療結合長照」為主軸，除建構良好的醫療體系，也要整合社福資源，建立整合性的照護體系。

行政院政務委員陳時中表示，台灣高齡化進展很快，自己擔任衛福部長時，還是高齡化社會，擔任政委後已進入超高齡社會；政府希望將長照打造為一項「希望工程」，而不是「老人工程」，未來社會上沒有老人、年輕人之分，只有健康的人、不健康的人，大家共同往第三人生邁進，長者可將工作經驗與知識，與社會分享，政府則有責任整合醫療、社區服務、機構資源等，讓長照政策更有效率。

老盟理事長方力脩說，希望老人成為社會的資產而不是負擔，在台灣每個角落發揮效益，為達此目的，需要政府、全民共同努力，打造高齡友善社會，共同將台灣打造成能讓長者快樂、健康、有智慧且有尊嚴的「老人福利國」。

此外，為回應獨居老人增加趨勢，邱泰源說，衛福將部推動強化獨居老人關懷服務計畫，提供關懷支持服務，並結合智慧科技工具提升居家安全，讓高齡者可以在社區中安全、安心、安養、安定與安居，政府也會持續突入經費，在台灣建立樂齡、幸福的高齡社會。