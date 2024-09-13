台鐵票價調漲案遭董事會退回 杜微：10月再次提送方案
台鐵票價已29年未調漲，台鐵公司10日交召開董事會討論票價調漲事宜，因報告案欠缺部分票價調整相關評估資料，遭退回營運單位修正。台鐵公司董事長杜微今指出，相關單位修正後，預計於10月的董事會再提出，若董事會通過就會報到交通部費率審議委員會審議。
台鐵公司10日交召開董事會討論票價調漲事宜，因報告案中尚欠缺部分票價調整相關評估資料、和其他運具比較、及敏感度分析等，經董事充分討論後，退回營運單位修正，將併下次董事會再議。
杜微今出席活動受訪表示，票價合理化方案在9月10日就提報董事會，但出席董事普遍認為票價案的分析有若干數據或資料不足，對於外界的期待也有一些落差，因此退回公司經理部門，修正後預計在10月的董事會再提出，若董事會通過就會報到交通部費率審議委員會審議。
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