台鐵工會不滿年節出勤獎金變禮券擬罷工 董事長親上火線回應

台鐵企業工會反映端午、中秋等年節出勤獎金1500元無下文，台鐵公司允諾中秋節起核發1500元禮券獎勵，但工會不滿原先承諾的現金變禮券，將啟動罷工投票。台鐵公司董事長杜微今受訪表示，今年上半年透過勞資協商希望加發假期出勤獎金，後來發現須有法源依據，因此先發放獎金，後續會再請有關單位協助修改規定。

台鐵企業工會10日反映端午、中秋等年節出勤獎金1500元毫無下文，台鐵公司回應，從今年中秋節起，轉調人員即核發1500元等值禮券獎勵，從業人員待經營績效獎金核發後追補。但工會昨再表示，原在勞資會議承諾給予現金，現今卻變成禮券，顯示資方對員工的漠視，若交通部不派員協商，將啟動罷工投票。

杜微今出席活動受訪表示，台鐵公司所有員工工作都非常認真，也提供最好的疏運服務，尤其是在連續假期，不只犧牲陪伴家人時間，工作也會更加沉重，公司非常想要加發假期出勤獎金，今年上半年就透過勞資協商希望有進一步動作，後來發現要發獎金須要有法源，但找法源就要花比較多時間。

杜微說，交通部協助修改激勵要點，先發放禮券，未來台鐵公司會繼續努力向有關單位接洽，看能否在禮券之餘也能發放現金，這是需要修改規定。至於台鐵工會的意見，公司都很尊重，會持續跟他們協調溝通。