台中8旬婦久站膝傷變形 換膝關節重獲行動自由

81歲黃姓婦人嫁到美國後從事餐飲業，1天至少站8小時，使用過度導致右腳膝蓋受傷，走路重心不穩，脊椎也變形側彎，經人工膝蓋置換手術，術後恢復正常走路，生活自理更方便。

大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，骨科主治醫師王芳英表示，患者因長期站立導致右腳膝蓋使用過度，檢查後發現膝蓋外翻變形夾角達20度，根本無法伸直，術前從正面右腳呈X型，側面看更是明顯彎曲變形，屬於第四期退化性關節炎，行走困難。

王芳英說，患者因沒有在短時間內開刀處置，讓脊椎跟著彎曲變形。他曾在8年前替患者妹妹進行膝關節置換，對方術後生活恢復正常，還能跳國標舞。妹妹不忍看姊姊走路要靠枴杖，趁姊姊暑假回來鼓勵她到院就診，檢查後決定馬上開刀，在台灣手術有健保補助，在美國醫藥費至少是台灣的10倍。

黃婦術後表示，「現在走路不用拿拐杖，真的很開心！」原本只是計畫返台探親、遊玩，在旅行途中，妹妹看到她手上還拿著拐杖，不斷地要她「一定要到醫院就診換膝蓋」，她才臨時改變行程，到醫院就診。

黃婦透露，先生是美軍，在台與先生結婚不到1年便到美國，沒想到先生調職英國，她也跟著前往，後來開始經營餐廳工作，接下來，只要先生外調到其他國家，她也跟著隨行，也是在餐廳上班，每天上班1天都站8小時。

黃婦說，最後落腳在美國夏威夷，一住就是30幾年，在當地也是在一個軍隊的商場上班，每天整理貨品，就是不想空閒下來，直到先生過世後，才退休待在家中，從沒想過膝蓋會使用過度。黃婦術後隔天就能下床，接著依照醫師的教導爬樓梯復健，恢復良好。