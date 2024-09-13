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影／反職場霸凌 民團盼從教育場域開始

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨立委范雲（右三）、全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（右四）及多個民團今天舉行記者會，希望行政院人事行政總處及教育部，立即檢討並完善職場霸凌申訴及救濟機制。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委范雲（右三）、全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（右四）及多個民團今天舉行記者會，希望行政院人事行政總處及教育部，立即檢討並完善職場霸凌申訴及救濟機制。記者潘俊宏／攝影

嘉義市嘉北國小一名陳姓代理教師，2021年9月13日因不堪校長惡意針對最終選擇輕生，監察院糾正嘉義市政府與嘉北國小在調查與處理程序上有重大瑕疵，引發社會高度關注，民進黨立委范雲、全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙及多個民團今天舉行記者會，希望行政院人事行政總處及教育部應立即檢討並完善職場霸凌申訴及救濟機制，避免悲劇重演。

黃湘仙表示，因為陳姓代理教師受到教室裝設監視器、晨會公然批評、媒體抹黑等壓力而選擇輕生，現行職場霸凌防治機制與法律保障不足，應該立即改革，保障勞工權益，在今年監察院糾正嘉義市政府與嘉北國小才引起社會關注，嘉義市政府應重新調查案件，以確保公正透明。

范雲表示，雖然教師適用「職業安全衛生法」，職安法明定雇主有義務預防職場霸凌等不法侵害，若雇主未處理亦可處罰鍰，但基層教師是否清楚可向勞動主管機關申訴？若地方教育局處、甚至是教育部，處理職場霸凌消極、失當、草率，老師又該如何保障自身權益？能否向教育主管機關要求究責？目前制度上根本難以處理與懲戒「沒有處理好職場霸凌」的人，使公務員職場霸凌申訴與處理制度已失靈、不被基層人員信任。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（左）及多個民團今天舉行記者會並演出行動劇，希望行政院人事行政總處及教育部，立即檢討並完善職場霸凌申訴及救濟機制。記者潘俊宏／攝影
全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（左）及多個民團今天舉行記者會並演出行動劇，希望行政院人事行政總處及教育部，立即檢討並完善職場霸凌申訴及救濟機制。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委范雲（中）、全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（左二）及多個民團今天舉行記者會，希望行政院人事行政總處及教育部應立即檢討並完善職場霸凌申訴及救濟機制。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委范雲（中）、全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙（左二）及多個民團今天舉行記者會，希望行政院人事行政總處及教育部應立即檢討並完善職場霸凌申訴及救濟機制。記者潘俊宏／攝影

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