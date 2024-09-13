台灣好行增9路線 盼帶動觀光圈及在地產業發展

交通部觀光署今天表示，為提升台灣觀光交通網絡，今年已陸續新增9條「台灣好行」，包含斗六竹山線、東山咖啡線等，要帶動觀光圈及在地產業發展。

觀光署發布新聞稿表示，為提供國內外自由行旅客友善、直達景點的旅遊接駁服務，觀光署打造台灣好行。

為進一步提升台灣觀光交通網絡，觀光署指出，今年1月至今，已陸續新增9條「台灣好行」，全台總計80條路線，串接交通場站及在地觀光景點最後一哩路，讓台灣觀光路網更趨完整，並帶動觀光圈及在地產業發展。

觀光署說，今年上路的路線，包含斗六竹山線、東山咖啡線、梅嶺線、媽宮澎南線、太平線、墾丁機場快線、大雪山線、九份金瓜石線及澎湖空港快線等新路線，涵蓋台灣北、中、南及離島在地特色旅遊亮點。

觀光署介紹，九份金瓜石線串聯九份和金瓜石的文化底蘊和自然生態，讓旅客可直接由板橋出發，還可選擇「藝術山城行旅包」、「青春山城行旅包」或「穿越山城隨行包」等套票。

斗六竹山線連結斗六、林內與竹山，並新增竹山文化園區和下坪自然教育園區等觀光站點；大雪山線由豐原轉運中心出發，經過東豐自行車綠廊、石岡、東勢等23個站點，並融合生態特色及設計美學，提供森林療癒的沉浸式體驗。

東山咖啡線串聯了關子嶺風景區及175東山咖啡公路等20個站點；梅嶺線涵蓋玉井、鹿陶洋江家古厝和梅嶺風景區等34個站點；太平線連結台鐵大林站、大埔美園區、佐登妮絲城堡、梅山及太平雲梯等站點，並推出超值套票，搭配佐登妮絲城堡及太平雲梯的門票優惠。

墾丁機場快線提供從高雄國際機場入境的國際旅客直達墾丁新選擇；媽宮澎南線及澎湖空港快線將連接澎湖機場、馬公港等重要交通節點，旅客可享受便捷的陸海空交通，並推動澎湖的生態旅遊和綠色運輸發展。

觀光署指出，即日起至114年8月31日，只要以「電子票證」或「行動支付」搭乘台灣好行指定路線，即可享5折優惠。觀光署加碼12月31日前，憑「電子票證」或「行動支付」搭乘宜蘭、台東、花蓮地區路線，還可免費搭乘。