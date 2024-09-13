今明兩天水氣增 貝碧佳颱風將掀長浪 中秋賞月這裡最佳

今明兩天水氣有逐漸增加的趨勢，中央氣象署預報員李孟軒今天表示，迎風面北部和東北部地區降雨機率逐漸增加，中南部地區偏向午後雷陣雨，留意局部大雨發生機率。周日到下周一白天水氣減少，不過，北部、東北部要留意有局部陣雨。下周一晚上到下周二中秋節，台灣位於低壓帶範圍裡，水氣又逐漸增加的情形，東半部地區、大台北有局部短暫陣雨出現情況。

下周二中秋節哪些地方適合賞月？李孟軒表示，中秋節當天以東風為主，東半部降雨機率比較高，台北雲量偏多、有時降些雨；中南部則是午後雷陣雨的型態，不過傍晚過後雲量消散，比較有機會看到月亮。

李孟軒表示，台灣目前水氣少一些，不過東側海面雲系消消長長，有可能移入到東半部陸地，所以今天東半側可能有局部陣雨。西半部則是苗栗以南中午過後可能有局部雷陣雨發展，雲林以南、南投地區有局部大雨發生可能性。

至於颱風動態，李孟軒表示，輕度颱風貝碧佳距離台灣1600公里海面上，過去這段時間由於大氣條件稍微變差，強度稍微減弱。預估未來路徑先是往西北方向移動，明天逐漸通過琉球附近海域，接著偏西北西走向，下周一就會登陸中國上海一帶。

李孟軒表示，貝碧佳颱風對台灣天氣影響不大，但要注意長浪部分，包括基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有長浪逐漸發生機率，馬祖之後颱風逐漸靠近過程，周日、下周一注意長浪；中部下周一也有可能出現長浪，未來幾天前往海邊要注意安全。

降雨趨勢部分，李孟軒表示，明天整體上水氣增加，北部、東北部容易有局部短暫陣雨，北部地區有局部大雨發生機率；中午過後中南部留意大雷雨情形。周日、下周一白天整體上水氣減少一些，不過迎風面北部、東北部可能有降雨情形，中午過後中南部留意局部雷陣雨，雨勢預估比較偏向山區地方。

李孟軒表示，下周一晚上到中秋節之後天氣，台灣位於大的低壓帶範圍裡，下周一、周二偏東風，東半部、大台北地區局部短暫陣雨，其他地區留意午後雷陣雨。下周一過後，預估菲律賓東側海面上，逐漸有一些熱帶擾動發展起來，氣象署會持續觀察。