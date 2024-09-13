秋節前豬肉價格平穩嘉市肉品市場拍賣高峰 畜產會調控產銷

下周二秋節，家家戶戶團圓烤肉，進入豬肉需求旺季，鑑於上個月中元節毛豬拍賣價一度飆破每公斤百元，助長民生物價，加重消費者負擔，秋節前畜產會調控產銷，豬價跌破百元，嘉義市肉品市場拍賣價每公斤91.10元，毛豬拍賣數量1313頭，市場說，毛豬產銷平穩，價格合理，消費者可以安心採買。

嘉義縣肉品市場重建中，嘉義市肉品市場每天來自嘉南地區參加拍賣的豬肉攤商及肉品加工廠商多，去年秋節前，嘉市肉品市場拍賣量1456頭，平均重量121.58公斤，平均價格86.11元，今年秋節前拍賣價格高於去年，昨天拍賣毛豬頭數1313頭，價格每公斤91.1元。

肉品市場說，毛豬拍賣到秋節前一天16日，17日秋節及隔天18日共休市2天，秋節前，畜產會訪查 產地及肉品市場銷售情形調控，協調大養豬戶供應豬隻，讓毛豬產銷平穩，價格不致飆漲，養豬戶有合理利潤，不加重攤商採購成本，避免漲價，加重消費者負擔。