畜試所調整乳牛飼糧讓CO2減排 產量不減更健康
農業部畜試所投入減少乳牛溫室氣體排放研究，調整飼糧後，每頭泌乳牛每年的二氧化碳排放當量可少4.5％，不僅不影響生乳產量，還可減少血液尿素氮含量，讓乳牛更健康。
為達成2050淨零排放目標，農業部畜產試驗所投入研究讓乳牛減少溫室氣體排放，發布調整泌乳牛的飼糧配方，可讓每頭泌乳牛每年二氧化碳排放當量，從6259公斤降至5975公斤，減少4.5％，且不影響乳量生產，並減少血液尿素氮含量，讓乳牛更健康。
關於糧飼調整方式，畜試所說，在泌乳牛飼糧中的牧草、精料及農業加工副產物的種類及比例固定不變的情況下，主要調整精料中的玉米及大豆粕比例 ，讓整體飼糧中的蛋白質由18％逐漸降低到15％，再將畜產試驗所的試驗數據帶入政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2006年的方法計算，得出減排效果。
畜試所並說，乳牛的瘤胃微生物豐富，除了這次試驗使用的啤酒粕，其他農業加工副產物，例如鳯梨皮、檸檬渣等植物性殘渣及高梁酒粕等都可以作為飼糧原料，讓農業廢棄物的循環利用多一種途徑。
此外，畜試所的體外研究也顯示，在飼糧中提高這些副產物的比例，可以有效降低瘤胃甲烷氣產生；以及減少蛋白質的攝取，可以減少未消化氮的排出量，在牛糞變成堆肥的發酵過程中，也可以減少氧化亞氮產生，是有效減少碳排放量的直接方法。
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