台灣好行今年增9條新路線 即起搭乘指定路線享5折優惠

「台灣好行」為交通部觀光署提供國內外自由行旅客直達景點的旅遊接駁服務，觀光署表示，今年1月至今已陸續新增9條「台灣好行」，全台總計80條路線，串接交通場站及在地觀光景點最後一哩路，即日起至明年8月31日，只要以「電子票證」或「行動支付」搭乘台灣好行指定路線，即可享5折優惠。

觀光署指出，今年上路的路線包含斗六竹山線、東山咖啡線、梅嶺線、媽宮澎南線、太平線、墾丁機場快線、大雪山線、九份金瓜石線及澎湖空港快線等，涵蓋台灣北、中、南及離島在地特色旅遊亮點，民眾只要跟著路線走，就能遊遍壯麗山海、恬靜小鎮到咖啡公路。

觀光署說明，北台灣的新路線「九份金瓜石線」，串聯九份和金瓜石，讓旅客可直接由板橋出發，還可選擇「藝術山城行旅包」、「青春山城行旅包」或「穿越山城隨行包」等套票，享受在地優惠和文創品。

中台灣則有2條新路線，包括「斗六竹山線」連結斗六、林內與竹山，並新增「竹山文化園區」和「下坪自然教育園區」等觀光站點，有助於帶動南投縣的觀光發展。而8月上路的「大雪山線」由豐原轉運中心出發，經過東豐自行車綠廊、石岡、東勢等23個站點，強調低碳旅遊概念。

南台灣2月上路的「東山咖啡線」，串聯關子嶺風景區及175東山咖啡公路等20個站點 ;「梅嶺線」則涵蓋玉井、鹿陶洋江家古厝和梅嶺風景區等34個站點。5月開行的「太平線」連結台鐵大林站、大埔美園區、佐登妮絲城堡、梅山及太平雲梯等站點，搭配佐登妮絲城堡及太平雲梯的門票優惠。7月開行的「墾丁機場快線」則提供從高雄國際機場入境的國際旅客直達墾丁。

另外，離島地區的澎湖，除了2月行駛的「媽宮澎南線」，甫於8月29日上路的「澎湖空港快線」，將連接澎湖機場、馬公港等重要交通節點，並推動澎湖的生態旅遊和綠色運輸發展，澎管處也推出早鳥乘車送好禮活動。

觀光署表示，為了滿足使用者需求，新路線緊密串連陸海空交通場站，將遊客無縫接軌上山下海、深入鄉鎮，藉由新興路線，再度刺激旅遊需求，即日起至明年8月31日，只要以「電子票證」或「行動支付」搭乘台灣好行指定路線，即可享5折優惠。另加碼今年12月31日前，憑「電子票證」或「行動支付」搭乘宜蘭、台東、花蓮地區路線，還可免費搭乘。