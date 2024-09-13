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貝碧佳颱風結構大幅度轉差 吳聖宇曝關鍵原因

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
貝碧佳颱風捲入了冷心低壓外圍的乾空氣，結構大幅度轉差。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
貝碧佳颱風捲入了冷心低壓外圍的乾空氣，結構大幅度轉差。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

輕颱貝碧佳目前在台灣東南東方約1700公里的海面上，向西北快速移動，趨向琉球海面。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，貝碧佳颱風捲入了冷心低壓外圍的乾空氣，結構大幅度轉差，「好好一個牛奶布丁，被搞成布丁牛奶」，要重新發展回來，需要一段時間了。

天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，輕颱貝碧佳過去預測路徑略為北修，預估明天下午到晚間中心將通過那霸以北近海，周日進入東海，下周一凌晨登陸錢塘江口，持續深入內陸，對台灣沒有直接影響，但要留意琉球以及上海、寧波等地的航班會不會有所調整或延誤。雖然貝碧佳颱風不會直接影響台灣，但明天外圍環流影響有陣雨，周日隨風向轉變，降雨趨緩。

琉球 颱風

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