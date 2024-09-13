聽新聞
0:00 / 0:00
獨／彭啓明任內環境部首波高階人事調整 下周一上任
環境部部長彭啟明於近日公布了自520上任以來的首波高階人事調整，共涉及7名12職等的高階官員，相關人員將於下周一正式上任。
本次調整中，環境保護司長蔡孟裕升任環境部主任秘書，環保司副司長徐淑芷升任環保司司長；原主任秘書洪淑幸調任綜合規畫司長，原綜規司長吳佩瑜轉任綠色戰略辦公室技監；原新聞公關組技監兼組長徐旭誠調任氣候變遷署副署長；技監江育德調任國家環境研究院副院長，原國環院副院長沈建中將擔任部長室參事。
氣候變遷是全球最迫切的議題之一，碳費制度、氣候調適等為彭啓明上任後的首要任務，因此特別設立「綠色戰略辦公室」，並將原綜規司司長吳佩瑜調任該辦公室，以強化團隊陣容。
據了解，本次人事調整過程極為低調，調動名單公布後，彭啓明隨即進行上任後的首次公務出國，至於彭啓明本次出國的行程，彭啓明本人僅表示「正在進行，還不方便透露」。
而有消息稱，預計還會有第二波人事調整，彭啓明曾是民間的成功企業家，進入政府擔任政務官後，對於公部門的執行效率極為重視，在整個內閣當中以快速且具成效的工作風格聞名，這次的人事異動被視為是對強化行政效能的具體回應。
彭啓明因為行動力強，加上創意無限，環境部有同仁私下幫彭啓明取了「梅花鹿」的綽號，指彭啓明全身上下都是點子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言