獨／彭啓明任內環境部首波高階人事調整 下周一上任　

環境部部長彭啟明於近日公布了自520上任以來的首波高階人事調整，共涉及7名12職等的高階官員，相關人員將於下周一正式上任。

本次調整中，環境保護司長蔡孟裕升任環境部主任秘書，環保司副司長徐淑芷升任環保司司長；原主任秘書洪淑幸調任綜合規畫司長，原綜規司長吳佩瑜轉任綠色戰略辦公室技監；原新聞公關組技監兼組長徐旭誠調任氣候變遷署副署長；技監江育德調任國家環境研究院副院長，原國環院副院長沈建中將擔任部長室參事。

氣候變遷是全球最迫切的議題之一，碳費制度、氣候調適等為彭啓明上任後的首要任務，因此特別設立「綠色戰略辦公室」，並將原綜規司司長吳佩瑜調任該辦公室，以強化團隊陣容。

據了解，本次人事調整過程極為低調，調動名單公布後，彭啓明隨即進行上任後的首次公務出國，至於彭啓明本次出國的行程，彭啓明本人僅表示「正在進行，還不方便透露」。

而有消息稱，預計還會有第二波人事調整，彭啓明曾是民間的成功企業家，進入政府擔任政務官後，對於公部門的執行效率極為重視，在整個內閣當中以快速且具成效的工作風格聞名，這次的人事異動被視為是對強化行政效能的具體回應。

彭啓明因為行動力強，加上創意無限，環境部有同仁私下幫彭啓明取了「梅花鹿」的綽號，指彭啓明全身上下都是點子。