快訊

被棄單「1100盒蛋黃酥」還要揹黑鍋！ 台南烘焙坊「小丞事」怒PO對話紀錄

陳佩琪澄清不愛去銀行 綠議員批「說謊成精」為何不用網路轉帳？

羽球／煎熬！戴資穎遺憾傷退 深夜曝心聲：不知道該不該堅持

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／彭啓明任內環境部首波高階人事調整 下周一上任　

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部部長彭啟明於近日公布了自520上任以來的首波高階人事調整，共涉及7名12職等的高階官員，相關人員將於下周一正式上任。本報資料照片
環境部部長彭啟明於近日公布了自520上任以來的首波高階人事調整，共涉及7名12職等的高階官員，相關人員將於下周一正式上任。本報資料照片

環境部部長彭啟明於近日公布了自520上任以來的首波高階人事調整，共涉及7名12職等的高階官員，相關人員將於下周一正式上任。

本次調整中，環境保護司長蔡孟裕升任環境部主任秘書，環保司副司長徐淑芷升任環保司司長；原主任秘書洪淑幸調任綜合規畫司長，原綜規司長吳佩瑜轉任綠色戰略辦公室技監；原新聞公關組技監兼組長徐旭誠調任氣候變遷署副署長；技監江育德調任國家環境研究院副院長，原國環院副院長沈建中將擔任部長室參事。

氣候變遷是全球最迫切的議題之一，碳費制度、氣候調適等為彭啓明上任後的首要任務，因此特別設立「綠色戰略辦公室」，並將原綜規司司長吳佩瑜調任該辦公室，以強化團隊陣容。

據了解，本次人事調整過程極為低調，調動名單公布後，彭啓明隨即進行上任後的首次公務出國，至於彭啓明本次出國的行程，彭啓明本人僅表示「正在進行，還不方便透露」。

而有消息稱，預計還會有第二波人事調整，彭啓明曾是民間的成功企業家，進入政府擔任政務官後，對於公部門的執行效率極為重視，在整個內閣當中以快速且具成效的工作風格聞名，這次的人事異動被視為是對強化行政效能的具體回應。

彭啓明因為行動力強，加上創意無限，環境部有同仁私下幫彭啓明取了「梅花鹿」的綽號，指彭啓明全身上下都是點子。

彭啓明 環境部 辦公室

延伸閱讀

環境部長彭啓明下周赴歐 洽談CBAM抵減

邁向永續發展 彭啓明：未來公部門都要綠色採購

碳費有望10月預告 彭啓明：優惠費率估每噸100元

彭啓明盼碳費10月預告 優惠費率估每噸100元

相關新聞

獨／彭啓明任內環境部首波高階人事調整 下周一上任　

環境部部長彭啟明於近日公布了自520上任以來的首波高階人事調整，共涉及7名12職等的高階官員，相關人員將於下周一正式上任...

葡萄桑、蘇力最快周日生成 賈新興預期這3天颱風環流威脅

今年第13號颱風貝碧佳，預計周末將從琉球附近海面通過，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，預估貝碧佳颱...

年節出勤獎金「現金變禮券」 工會擬罷工投票 台鐵回應了

台鐵企業工會先前反映端午、中秋等年節出勤獎金1500元無下文，台鐵公司允諾中秋節起核發1500元禮券獎勵，引發工會不滿「...

貝碧佳路徑再修 苗栗以北今晚起有雨 中秋賞月2地碰運氣

今天受到低壓帶東北風帶來的水氣影響，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，迎風面的東北角與北海岸全天有短暫陣雨，嘉義以南...

備戰超高齡社會長照服務基金再創新高 明年達到879億元

我國即將於明年邁向超高齡社會，形同每5人就有1人為長者。為因應持續攀升的長者照顧需求，衛福部長照基金編列屢創新高，明年達...

影／搶救少子化 民團籲加碼補助並補足托育量能

台灣少子化日益嚴重，甚至龍年的人口效應也消失，托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴、全國托育人員協進會理事長黃春菊在立委的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。