工會不排除發動罷工 台鐵：持續協調

台鐵企業工會不滿年節獎金將以禮券形式發放，不排除發動罷工投票。台鐵今天說，會持續跟工會協商。

台鐵公司日前宣布，規劃在中秋節發放禮券作為獎勵，未來清明、端午及中秋3個民俗日都比照辦理。台鐵企業工會今晚表達不滿，將擇期到交通部抗議，並研議是否啟動罷工投票。

對此，台鐵今天發布新聞稿表示，台鐵公司員工不分晝夜堅守工作崗位，辦理各項運輸業務，尤其遇民俗節日，無不放棄休息及與家人團聚的時間，加班疏運，提供社會大眾便利的行旅服務，這種精神，是傳統也是責任。

台鐵指出，公司有感員工在民俗節日上班工作特別辛勞，於年初透過勞資協商，希望發放民俗節日疏運出勤獎金，以感謝員工的付出，但發放獎金一事因欠缺法源規定而進度緩慢，後受交通部協助，修定 「交通部與所屬機關（構）員工激勵及表揚要點」，授權公司可依要點規劃疏運出勤獎勵機制。

轉調人員於每年清明、端午、中秋3節發放新台幣1500元等值禮券，並於今年中秋節開始發放，如此員工即可及早獲得出勤獎勵。另公司新進從業人員則等台鐵公司經營績效獎金核定後予以追補發放禮券。

台鐵說，後續將協調有關單位，尋求公司是否可放寬禮券規定（發放現金），並持續和台灣鐵路工會協商謀得共識。