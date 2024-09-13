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影／婦人右膝蓋退化脊椎變形 從美國返台探親置換膝關節

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英(右)陪患者爬樓梯復健。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英(右)陪患者爬樓梯復健。記者游振昇／攝影

長期住在夏威夷的81歲黃姓婦人年輕時嫁到美國從事餐飲業，一天至少站8個小時，使用過度導致右腳膝蓋受傷，走路必須靠拐杖，走路重心不穩脊椎也跟著變形側彎，她上月返台探親，在妹妹鼓勵下，到台中大甲李綜合醫院做人工膝蓋置換手術，術後走路恢復正常，不需再靠輔具。

大甲李綜合醫院骨科主治醫師王芳英表示，患者因長期站立致右腳膝蓋使用過度，檢查後發現膝蓋外翻變形夾角達20度，根本無法伸直，術前從正面右腳呈X型，側面看更是明顯彎曲變形，屬於第四期退化性關節炎，行走困難，必須開刀置換，但是患者沒有在短時間內開刀處置，讓脊椎跟著彎曲變形。

王芳英表示，他曾經在8年前替患者妹妹做膝關節置換，對方術後生活恢復正常，還能跳國標舞，患者趁著暑假回台探親，妹妹不忍看姊姊走路要靠拐杖，鼓勵姊姊到院就診，檢查後決定馬上開刀，在台灣手術有健保補助，但是在美國醫藥費至少是台灣的10倍，因此，患者決定手術置換人工膝關節。

「我現在走路不用拿拐杖，真的很開心。」黃婦術後說，原本只是計畫返台探親、遊玩，但是在旅行途中，妹妹看到她手上還拿著拐杖，要她一定要到醫院就診換膝蓋，她才臨時改變行程，改到醫院就診。

她說妹妹曾經置換人工膝關節，原本術前比她更嚴重，走路一跛一跛還會痛，術後恢復很好，可以跳國標舞展開新的社交圈，還厲害到可以劈腿，所以她趁著返國，到醫院做人工膝關節置換手術。

黃婦說，先生是美軍，在台灣與先生結婚不到一年便到美國，沒想到先生調職到英國，她也跟著前往，在陌生的環境不知道做什麼，開始經營餐廳工作，接下來，只要先生外調到其他國家，她也跟著隨行，也是在餐廳上班，每天都站著上班，一天都站8小時，最後落腳在美國夏威夷，一住就是30幾年。

黃婦表示，她到大甲李綜合醫院手術，術後隔天就能下床，接著依照醫師的教導，爬樓梯復健，恢復的很好，她鼓勵其他膝蓋有問題的患者，要趁年輕有體力趕緊開刀，否則會愈來愈嚴重。

從美國回台開刀的黃婦(右)感謝大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英(左)開刀，助她生活更方便。記者游振昇／攝影
從美國回台開刀的黃婦(右)感謝大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英(左)開刀，助她生活更方便。記者游振昇／攝影

妹妹 患者 手術

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