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葡萄桑、蘇力最快周日生成 賈新興預期這3天颱風環流威脅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周日至下周一有雙颱發展的機率，若生成則分別是葡萄桑及蘇力颱風，需留意後續其發展及移動趨勢。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道
周日至下周一有雙颱發展的機率，若生成則分別是葡萄桑及蘇力颱風，需留意後續其發展及移動趨勢。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道

今年第13號颱風貝碧佳，預計周末將從琉球附近海面通過，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，預估貝碧佳颱風明天及周日影響琉球群島一帶。另外，觀察明天至周日，菲律賓東南方外海季風低壓帶，有機會周日至下周一可能有雙颱發展的機率，若生成則分別是葡萄桑及蘇力颱風。需留意後續其發展及移動趨勢。

近期天氣部分，他說，明天高雄以北及宜蘭有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。周日至下周一，午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。下周一晚上至下周二中秋節，宜花東及恆春半島一帶有局部短暫陣雨，下周二午後，宜花東有局部短暫陣雨，苗栗以南山區有零星短暫陣雨。

下周二晚上中秋賞月，賈新興表示，新竹以北雲層厚，新竹以南賞月機率高，東北角至宜花天氣不佳。

賈新興表示，下周三，北海岸、基隆至宜花有零星短暫陣雨，午後桃園以北、宜蘭及嘉義以南山區有局部短暫陣雨。下周三晚上至下周五下午，有受颱風環流影響的機率，全台有陣雨或雷雨，其中台中以北、宜蘭及南投以南山區有局部較大雨勢發生的機率。下周六，雲林以南仍有局部陣雨，午後西半部及宜蘭有零星短暫陣雨。22日，桃園以南仍有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

短期氣候趨勢，賈新興表示，預測顯示，10月5日起至10月底，台中以北及宜蘭有多雨的趨勢，宜蘭需留意有持續性且異常降雨發生的機率。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

宜蘭 賈新興 颱風貝碧佳

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