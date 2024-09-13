北部東半部偶陣雨 午後中南部留意雷陣雨

中央氣象局表示，今天東半部地區及大台北、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後雲林以南及南投地區有局部大雨發生機率，留意天氣變化。

氣象署指出，隨著風向轉為東北風，花東及恆春半島的降雨機率降低，剩下東北部及大台北仍不時有局部短暫降雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中雲林以南及南投地區有局部大雨發生機率，外出攜帶雨具備用。

溫度方面，氣象局預測，各地高溫約32到35度，沒下雨時感受較悶熱，需多補充水分。北部沿海空曠地區易有較強陣風，海邊活動注意安全。

至於第13號輕度颱風「貝碧佳」，清晨2時位於鵝鑾鼻東方1740公里海面上，朝西北方向前進，預計週末將從琉球附近海面通過，之後往浙江沿海移動，由於颱風從台灣北方外海通過時離台灣不是很遠，仍需留意後續動態。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東北風，迎風面擴散條件轉好，中部以南擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。