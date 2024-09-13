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年節出勤獎金「現金變禮券」 工會擬罷工投票 台鐵回應了

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵企業工會不滿中秋節出勤獎金「現金變禮券」，擬啟動罷工投票。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
台鐵企業工會不滿中秋節出勤獎金「現金變禮券」，擬啟動罷工投票。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

台鐵企業工會先前反映端午、中秋等年節出勤獎金1500元無下文，台鐵公司允諾中秋節起核發1500元禮券獎勵，引發工會不滿「現金變禮券」，將啟動罷工投票。對此，台鐵公司今表示，將協調有關單位尋求公司放寬禮券規定（發放現金），並持續和工會協商謀得共識。

台鐵公司表示，員工不分晝夜堅守工作崗位，辦理各項運輸業務，尤其遇民俗節日，無不放棄休息及與家人團聚的時間，加班疏運，提供社會大眾便利的行旅服務，這種精神是傳統也是責任。

台鐵說，公司有感員工在民俗節日上班工作特別辛勞，於年初透過勞資協商，希望發放民俗節日疏運出勤獎金，以感謝同仁的付出，但發放獎金一事因欠缺法源規定而進度緩慢，後蒙交通部協助，修定 「交通部與所屬機關（構）員工激勵及表揚要點」，授權公司可依要點規劃疏運出勤獎勵機制。

台鐵表示，轉調人員於每年清明、端午、中秋三節發放1500元等值禮券，並於今年中秋節開始發放，如此台鐵員工即可及早獲得出勤獎勵。另公司新進從業人員則待公司經營績效獎金核定後予以追補發放禮券。

台鐵說，後續將協調有關單位，尋求公司是否可放寬禮券規定（發放現金），並持續和台灣鐵路工會協商謀得共識。

中秋節 台鐵 禮券

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