貝碧佳路徑再修 苗栗以北今晚起有雨 中秋賞月2地碰運氣

今天受到低壓帶東北風帶來的水氣影響，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，迎風面的東北角與北海岸全天有短暫陣雨，嘉義以南山區午後仍有雷陣雨，其他地區則是多雲時晴的天氣型態，不下雨的時候氣溫偏高，北部可以來到34度高溫，中南部33-34度，東半部32-33度。

廖于霆表示，今晚到明天整天，隨著貝碧佳颱風朝琉球海面接近，台灣附近水氣有增多趨勢，苗栗以北山區以及平地可能都會出現陣雨，降雨不限午後，天氣較不穩定，外出攜帶雨具。中南部與花東平地天氣大致穩定，但山區有午後雷陣雨。

至於輕度颱風貝碧佳動態，廖于霆表示，輕颱貝碧佳目前在台灣東南東方約1700公里的海面上，向西北快速移動，趨向琉球海面，過去預測路徑略為北修，預估明天下午到晚間中心將通過沖繩那霸以北近海，周日進入東海，下周一凌晨登陸中國錢塘江口，持續深入內陸，對台灣沒有直接影響，但要留意琉球以及上海、寧波等地的航班會不會有所調整或延誤。