貝碧佳颱風對台影響？ 吳聖宇曝各國預報、周日下半天起最接近

貝碧佳颱風目前是輕度颱風，中央氣象署表示，今天凌晨2時的中心位置在硫磺島西南方580公里的海面上（鵝鑾鼻東方1740公里的海面上），以每小時30公里速度，向西北進行。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，根據歐洲模式（ECMWF）傳統的IFS預報跟ENS系集預報仍是走得較為南邊，大致趨向浙江中南部沿海，也離台灣北部海域較為接近一些。

他說，其他的AI調整預報、WRF系列預報，甚至各國的主觀路徑預報，都走得較為北邊，偏向長江口到浙江北部沿海一帶靠近。這之間的差異，可能是來自於各模式對於北邊高壓強度的預報落差。