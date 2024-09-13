聽新聞
0:00 / 0:00
貝碧佳颱風對台影響？ 吳聖宇曝各國預報、周日下半天起最接近
貝碧佳颱風目前是輕度颱風，中央氣象署表示，今天凌晨2時的中心位置在硫磺島西南方580公里的海面上（鵝鑾鼻東方1740公里的海面上），以每小時30公里速度，向西北進行。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，根據歐洲模式（ECMWF）傳統的IFS預報跟ENS系集預報仍是走得較為南邊，大致趨向浙江中南部沿海，也離台灣北部海域較為接近一些。
他說，其他的AI調整預報、WRF系列預報，甚至各國的主觀路徑預報，都走得較為北邊，偏向長江口到浙江北部沿海一帶靠近。這之間的差異，可能是來自於各模式對於北邊高壓強度的預報落差。
吳聖宇表示，目前氣象署預報路徑來看也是較為偏北邊，暴風圈離北部海面有一段距離，加上颱風本身預報的環流偏小，如果照目前的預報路徑，預期對天氣的影響可能不是太大。周日下半天到下周一上半天應該是離台灣最接近的一段時間，實際對天氣的影響情況待觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言