快訊

驚悚畫面曝…台中男「鬼切雙黃線」母載兒遭噴飛 傷勢曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

貝碧佳颱風對台影響？ 吳聖宇曝各國預報、周日下半天起最接近

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
貝碧佳颱風的路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
貝碧佳颱風的路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

貝碧佳颱風目前是輕度颱風，中央氣象署表示，今天凌晨2時的中心位置在硫磺島西南方580公里的海面上（鵝鑾鼻東方1740公里的海面上），以每小時30公里速度，向西北進行。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，根據歐洲模式（ECMWF）傳統的IFS預報跟ENS系集預報仍是走得較為南邊，大致趨向浙江中南部沿海，也離台灣北部海域較為接近一些。

他說，其他的AI調整預報、WRF系列預報，甚至各國的主觀路徑預報，都走得較為北邊，偏向長江口到浙江北部沿海一帶靠近。這之間的差異，可能是來自於各模式對於北邊高壓強度的預報落差。

吳聖宇表示，目前氣象署預報路徑來看也是較為偏北邊，暴風圈離北部海面有一段距離，加上颱風本身預報的環流偏小，如果照目前的預報路徑，預期對天氣的影響可能不是太大。周日下半天到下周一上半天應該是離台灣最接近的一段時間，實際對天氣的影響情況待觀察。

輕度颱風貝碧佳今天凌晨2時的中心位置在硫磺島西南方580公里的海面上（鵝鑾鼻東方1740公里的海面上），以每小時30公里速度，向西北進行。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風貝碧佳今天凌晨2時的中心位置在硫磺島西南方580公里的海面上（鵝鑾鼻東方1740公里的海面上），以每小時30公里速度，向西北進行。圖／取自中央氣象署網站

颱風 颱風貝碧佳

延伸閱讀

粉專：強颱摩羯恐成南海最強颱風 估明後登陸海南島、越南

吳聖宇：摩羯颱風周末恐侵襲海南島、廣東西部、廣西及越南北部一帶

颱風摩羯影響今起水氣增多 吳聖宇：周五起天氣變數多

摩羯颱風路徑曝 吳聖宇：明起東半部降雨增多

相關新聞

貝碧佳路徑再修 苗栗以北今晚起有雨 中秋賞月2地碰運氣

今天受到低壓帶東北風帶來的水氣影響，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，迎風面的東北角與北海岸全天有短暫陣雨，嘉義以南...

貝碧佳颱風對台影響？ 吳聖宇曝各國預報、周日下半天起最接近

貝碧佳颱風目前是輕度颱風，中央氣象署表示，今天凌晨2時的中心位置在硫磺島西南方580公里的海面上（鵝鑾鼻東方1740公里...

年節出勤獎金「現金變禮券」 工會擬罷工投票 台鐵回應了

台鐵企業工會先前反映端午、中秋等年節出勤獎金1500元無下文，台鐵公司允諾中秋節起核發1500元禮券獎勵，引發工會不滿「...

凌晨2時8分花蓮縣近海規模3.6地震 宜花彰最大震度1級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨2時8分，在花蓮縣政府東南東方5.2公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3.6地...

北部雨彈突襲 吳德榮：貝碧佳對台無影響 中秋節水氣移入

水氣偏多，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天北部、東半部偶有局部短暫降雨，中南部近山區午...

你我都可能成失智照顧者 該如何提早發現長輩是否罹病

家人總是忘東忘西、重複詢問問題，起初以為是家人老了，卻沒想到家人開始懷疑自己的東西被藏起來、被偷走，帶家人到醫院診斷才發現罹患失智症，未來失智症患者會愈來愈多，你我都可能成為失智照顧者，如何察覺失智症，如何及早發現家人罹病，有哪些資源可以使用？聯合報一次整理相關資訊教你如何準備。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。