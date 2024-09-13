貝碧佳這2天最近 粉專：中秋後台灣附近預期有新颱風

根據中央氣象署颱風消息，輕度颱風貝碧佳今天凌晨2時的中心位置在硫磺島西南方580公里的海面上（鵝鑾鼻東方1740公里的海面上），以每小時30公里速度，向西北進行。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以最新資料判斷，貝碧佳未來從台灣北方海面通過，機率最高，算是距離台灣有一個安全距離，在這樣的狀況下，對台灣主要是外圍環流影響為主。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計貝碧佳颱風周日至下周一離台灣最近，依各國模式的雨量預報，北部、宜蘭，雨相對多，預計有一陣一陣雨，其他地方還是午後陣雨為主。「只要颱風沒有靠更近，影響大概就是這樣了」。