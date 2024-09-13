北部雨彈突襲 吳德榮：貝碧佳對台無影響 中秋節水氣移入

水氣偏多，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明兩天北部、東半部偶有局部短暫降雨，中南部近山區午後有局部陣雨或雷雨。今天北部23至36度、中部24至34度、南部24至35度、東部21至34度。

第13號颱風貝碧佳目前是輕度颱風。吳德榮表示，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱貝碧佳向西北、朝琉球前進，周日進入東海，下周一撲向長江口，對台灣無影響。

是否還有颱風生成？他說，歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）下周二20時模擬圖顯示，菲律賓、台灣東方海面有多個擾動發展，不但位置、強度不同、也使得擾動之間互相牽制的力道亦不同，不確定性很大，需再觀察。

吳德榮表示，周日、下周一貝碧佳颱風經東海，撲向長江口，北部海面風浪增大、對台灣陸地無影響，各地多雲時晴，午後山區偶有局部短暫陣雨。