巴奧台灣館舉辦分享會 李遠宣布集中資源給中壯世代

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
巴黎奧運台灣館12日舉辦分享會，台前演出團體與幕後工作人員分享在巴黎的感動與點滴。圖／文化部提供
巴黎奧運台灣館12日舉辦分享會，台前演出團體與幕後工作人員分享在巴黎的感動與點滴。圖／文化部提供

文化部12日邀請參與巴黎奧運台灣館的台前幕後工作人員分享成果，並由文化部長李遠親自頒發紀念獎章表達感謝。李遠表示，文化部將在明年大阪世界博覽會「延續這份感動」邀請表演團隊演出；文化部也預計在明年推出加強支持中壯世代、中小型團隊的「Taiwan Top演藝團隊」補助升級，提升整體補助資源，並研擬加碼獎勵優秀團隊。

李遠表示，過去文化部對表演團隊的補助，主要分兩種。一個是國家隊的「文化部台灣品牌團隊計畫」。一是國藝會執行的「TAIWAN TOP演藝團隊 」，一年選出100個團隊補助。此外還有地方團。但他希望在任內「集中資源給中壯世代的表演團體」，11日為此開一個緊急會議，打算訂定獎勵辦法，每年再選10個團隊給獎金加碼補助。

文化部今年於巴黎拉維特園區設置台灣館，邀請24組團隊及122名藝術家呈現57場演出，15天活動累積超過7萬人次的造訪紀錄。台灣館設計統籌林昆穎回憶，搭機赴巴黎時遇上颱風，班機提早起飛、整班都載跟奧運相關的運動選手和表演者。機長廣播告訴大家「我一定成功送你們到巴黎拿金牌」，當他在現場看見奪金時眾人齊聚在彩虹旗前唱著屬於台灣的歌，「我相信信仰就發生在這一刻。土地是最重要的支撐力，有許許多多的故事會長出來。」

擔任表演製作行政統籌的楊喆甯則回憶工作人員整理1.5萬支珍奶冰棒的趣事。製作行政統籌吳季娟則笑稱自己是國際級總機小姐，跨組、跨國協調各種問題與解方。某次園區收到冰雹警告，所有場館都拉下大門，僅剩法國館和台灣館堅持開放，「我們都是颱風養大的小孩」。

團隊 巴黎奧運 文化部

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