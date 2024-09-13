聽新聞
0:00 / 0:00

非聽不可／腎臟疾病預防與保健、2024第11屆公益路跑活動

聯合報／ 本報訊

2024第11屆公益路跑活動

主辦單位：財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心

指導單位：衛生福利部

時間：10月12日（六）上午9時至12時

地點：大安森林公園兒童小舞台 台北市大安區信義路三段65號

腎臟疾病的預防與保健 皮膚癌的預防與治療

主講：台北榮總內科部腎臟科主任林志慶

台灣皮膚科醫學會副秘書長李政源

時間：9月21（六）上午10時至12時、下午2時至4時

地點：新北市立圖書總館演講廳 新北市板橋區貴興路139號3樓

洽詢：02-2395-5211洪鈞培文教基金會、02-2953-7868新北市立圖書總館

器官捐贈 腎臟

延伸閱讀

影／被打負評…外送員半夜上門連按電鈴 新北女驚嚇報警

新北精選51家企業及10位企業女力 侯友宜盼創造更多能量

新北市民活動中心租借後場地髒亂 將收保證金

新北三重「隔壁運動中心」 9月16日起免費試營運7天

相關新聞

國人瘋出國！疫後旅行、航空業旺 旅館業獨衰退

疫後觀光復甦，但國人今年出國旅遊熱潮未減，導致觀光產業兩樣情。靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，今年八月上市櫃觀光產...

旅館業慘澹 學者：要創造獨特性

疫後觀光旅遊復甦，但相較旅行業、航空業，旅館業營收狀況卻獨自慘澹，學者認為，觀光最重要是差異化跟獨特性，創造區隔才能得到...

在宅急症照護 將擴至安寧個案

衛福部健保署今年七月啟動「在宅急症照護試辦計畫」，針對患者有肺炎、尿路感染、軟組織感染，可以在宅提供抗生素、輸液等治療。...

不滿年節出勤獎金「現金變禮券」 台鐵企工擬啟動罷工投票

台鐵企業工會10日反映端午、中秋等年節出勤獎金1500元毫無下文，台鐵公司回應，從今年中秋節起，轉調人員即核發1500元...

健保住院自付額調高 明年起單次上限增至5.1萬元

衛福部預告調高健保住院自付額上限，每次住院自行負擔費用上限及全年累計住院自行負擔上限分別提高1000元與2000元，單次...

中秋賞月碰運氣！貝碧佳環流雨彈襲 接續還有颱風生成

中央氣象署預報員張承傳表示，周六貝碧佳颱風接近琉球、周日通過琉球並接近華中沿岸，將帶來短暫雨及長浪，周二中秋節離開，但台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。