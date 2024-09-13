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非聽不可／腎臟疾病預防與保健、2024第11屆公益路跑活動
2024第11屆公益路跑活動
主辦單位：財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心
指導單位：衛生福利部
時間：10月12日（六）上午9時至12時
地點：大安森林公園兒童小舞台 台北市大安區信義路三段65號
腎臟疾病的預防與保健 皮膚癌的預防與治療
主講：台北榮總內科部腎臟科主任林志慶
台灣皮膚科醫學會副秘書長李政源
時間：9月21（六）上午10時至12時、下午2時至4時
地點：新北市立圖書總館演講廳 新北市板橋區貴興路139號3樓
洽詢：02-2395-5211洪鈞培文教基金會、02-2953-7868新北市立圖書總館
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