健康你我他／沖牙機加牙間刷 保護植牙不發炎

因為蛀牙導致缺牙。記得那時左右各一顆下臼齒蛀得很厲害，只好整顆拔掉，本來打算要後續處理，但工作一忙就耽擱了。反正還有其他牙齒可咀嚼，便沒有積極處理缺牙，也因沒處理因此導致一連串的麻煩。

長期缺牙不補，不單影響美觀與咀嚼，鄰牙更因缺乏阻力，開始向缺牙的地方傾斜，加上食物堆積，讓蛀牙及牙周病更嚴重。更沒想到，缺牙處的齒槽骨也因缺牙而慢慢萎縮，導致對咬過度，出現咬合不正及顳顎關節疼痛。日前因為下巴關節會痛，咬東西很吃力，連幾天頭跟著痛，經醫師檢查診斷，才知是因為缺牙所致。

為避免隨著缺牙時間拉長而影響鄰近牙齒健康，進而引發其他口腔問題，我決定等牙周狀況整頓完成開始植牙。但別認為做了植牙手術就能一勞永逸，植牙後保養非常重要，若沒有好好維持，植牙成果恐將功虧一簣。

最近聽從牙醫師吩咐，每餐後用加強型牙齦護理牙膏刷牙，用牙間刷清牙縫，還買沖牙機沖牙，睡前用漱口水，盡力讓牙齒不發炎。

這次學到的慘痛經驗是，如果遇到缺牙問題，應儘早就醫處置，讓缺牙的傷害性和影響降到最低。時間拖愈久則重建所花費的時間及費用只會更高，花錢事小，等影響到口腔和整體健康，那才是得不償失。缺牙不補會造成很大影響，絕對不只是美觀的問題。