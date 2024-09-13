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「再給健保署一點時間」藥事服務費爭議 陳抗暫緩

聯合報／ 記者賴昀岫李青縈／台北報導
藥界代表8月底與衛福部健保署開會討論西醫診所藥事服務費提高議題。本報資料照片
藥界代表8月底與衛福部健保署開會討論西醫診所藥事服務費提高議題。本報資料照片

近期醫界與藥界為藥事服務費意見不合，藥界原訂本月十九日至衛福部健保署前抗議，但藥師公會全聯會昨天發出聲明，表示相信健保署溝通的善意及承諾，決議暫緩陳抗活動，但強調藥界捍衛醫藥分業的決心不變，已做好準備，隨時抗爭。

醫師公會全聯會日前提案，基層診所前卅名患者的藥事服務費給付比照社區藥局，由現行卅九點提高至五十四點，引發藥師公會全聯會與藥劑生公會全聯會不滿，認為有違醫藥分業精神，醞釀陳抗。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，昨天內部會議認為，應再給健保署一點時間，健保署擬提高基層診所藥事服務費僅為初步決議，甚至並未與醫界開會討論，藥界相信健保署長石崇良的善意及承諾，決議暫緩陳抗活動。

健保署 服務費 陳抗

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