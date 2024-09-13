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居家護理訪視費 研議假日加成

聯合報／ 記者賴昀岫沈能元／台北報導
近十年間物價大幅上漲，但居家護理師給付未作出相應調整。護理團體於昨日表達希望能將一般居家護理訪視費提高至少兩成。（示意圖） 圖／聯合報系資料照片
近十年間物價大幅上漲，但居家護理師給付未作出相應調整。護理團體於昨日表達希望能將一般居家護理訪視費提高至少兩成。（示意圖） 圖／聯合報系資料照片

衛福部今年七月啟動「在宅急症照護試辦計畫」，護理人員扮演重要角色，並預期未來護理需求擴大，但十年來物價飛漲，居家護理師給付卻從未調整，護理團體昨天表示，期盼調整一般居家護理訪視費，至少調高兩成。衛福部健保署長石崇良說，將研議假日加成，加成比率再精算。

護理師護士公會全聯會、台灣護理學會、台灣居家護理暨服務協會、台灣長照護理學會、台灣安寧緩和護理學會及台灣護理之家協會昨天同聲呼籲，調高居家護理師訪視費。

台灣居家護理暨服務協會理事長曾勤媛說，很多投入居家護理的護理師都曾在大醫院工作，多數因無法輪值三班而轉入社區護理。許多居家護理師擁有豐富經驗，且不論刮風下雨、新冠疫情期間，依然到患者家中服務，十年來給付卻從未調整。

曾勤媛說，目前健保依患者類別給付護理訪視費，若在宅醫療患者第一類，為剛出院返家等待轉銜個案，提供一般性護理服務，每日給付一○五○元；第二至四類為使用鼻胃管、氣切管、導尿管等管路病人，每增加一種管路，就提升一個類別，給付金額從一四五五元、一七五五元到二○五五元，希望爭取第二至四類給付調高兩成。

石崇良說，護理師在居家照護扮演重要角色，目前按天數支付護理費，由於周六、日時外出照護，比較辛苦，將研議假日給予護理費加成，加成比率將再精算，預計明年第一季上路。衛福部長邱泰源說，護理人員在醫療團隊是關鍵角色，護理界提出的建議將虛心了解、評估，達到護理界期待。

患者 衛福部 護理師

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