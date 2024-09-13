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男罹無精蟲症 醫切開睪丸找精子

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
無精蟲症分阻塞性、非阻塞性二種。圖／123RF
無精蟲症分阻塞性、非阻塞性二種。圖／123RF

34歲男性身體健康，性功能正常，結婚一年多不孕，精液檢查發現是「無精蟲症」，經理學檢查病因是先天性兩側輸精管缺失。

另一位33歲男性，婚後不孕，精液中沒有精蟲，經理學檢查發現睪丸比正常人稍小，正常人3至4公分，病人才2.5公分，且附睪和輸精管都正常，荷爾蒙檢查和染色體檢查都正常，研判是不明原因的睪丸衰竭「非阻塞性無精蟲症」。

書田診所泌尿科副院長洪峻澤表示，無精蟲症是指精液中沒有精蟲，分為阻塞性、非阻塞性二種，前者是附睪、輸精管阻塞所致，治療相對容易；後者則是睪丸功能或基因缺損導致，治療上較為複雜，必須切開睪丸「地毯式搜索」，找出可用的精蟲。

洪峻澤說，生育功能與性功能是兩回事，病人性生活正常，不覺得自己患有疾病，是因為不孕，被動檢查才發現精液中沒有精蟲；臨床上會先以理學檢查，確認患者睪丸、輸精管尺寸，再進行荷爾蒙、染色體檢查，確認病因。

阻塞性無精蟲症發生原因，包括先天雙側輸精管缺失、曾接受節育手術、手術導致受傷等情況。洪峻澤表示，這類患者可正常產生精蟲，但出路阻塞，導致無精蟲症，取出精液的成功率較高，95%患者可成功取精。

非阻塞性無精蟲症則較嚴重，患者睪丸功能異常，無法正常產出精蟲，且多數找不到原因。洪峻澤說，可找出病因的患者，多是因為染色體異常、AZFc基因缺損致病，其餘包括兩側隱睪症、腮腺炎、睪丸炎等原因，3%患者是腦下垂體荷爾蒙分泌出問題，導致精蟲無法製造。

洪峻澤指出，非阻塞性無精蟲症患者要找出精蟲相當困難，必須以手術切開睪丸後，以顯微鏡地毯式搜索，找出睪丸中形狀較彎曲、粗大的細精管，取出送至實驗室取出精蟲，且取出的精蟲量通常不多，要配合女性體位受精，或單一精蟲顯微注射，才能讓非阻塞性男性獲得「生機」。

患者 手術

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