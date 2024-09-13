在宅急症照護 將擴至安寧個案

衛福部健保署今年七月啟動「在宅急症照護試辦計畫」，針對患者有肺炎、尿路感染、軟組織感染，可以在宅提供抗生素、輸液等治療。健保署長石崇良說，衛福部明年將持續編列預算擴大辦理，預計納入居家安寧個案，提供緩解疼痛、營養等照護，約二至三萬人受惠，最快明年第一季上路。

台北國際照顧博覽會昨天登場，健保署舉辦「在宅急症照護政策與實務對話論壇」，統計顯示，去年六十五歲以上已占健保投保對象百分之十七點三，醫療費用占百分之四十一點五七，且逐年上升。石崇良說，台灣老化速度超英趕美，長者身體難免有病痛且落入失能狀態，但少子女化時代，家庭、社會支持力道也減少。

「看到病人在急診等床，真的十分辛苦。」曾是急診醫師的石崇良表示，在社區及長照機構常有肺炎、尿路感染、軟組織感染個案，其中約三分之一至四分之一每年住院一次，如可以在宅給予抗生素、輸液治療，就不用到醫院。目前在宅急症試辦計畫收案二五五人，平均在家治療六至七天，低於過去住院十天，且九成不需再轉急診或住院。

石崇良指出，衛福部持續編列預算，預計明年收案擴大至居家安寧個案的急性照顧，包括末期癌症病人可能面臨的感染、惡性體質、營養需求等，也增加照護團隊一對多、多對多彈性結合。而目前長照服務個案約十八萬人，接受居家整合性醫療照顧者約八萬人，落差很大，未來期望長照及居家醫療個案可以完整連結。

台灣在宅醫療學會理事長余尚儒說，目前居家安寧對象為心衰竭、癌症等末期病人，急性問題包括喘、疼痛、瞻妄，如癌症轉移到骨頭的病人容易疼痛，目前試辦計畫僅針對感染症，其餘問題必須送醫處理，往後即便沒有感染症也可以幫助給氧、給藥，緩解病人症狀。

衛福部長邱泰源說，在宅急症照護希望減輕急診壓力，提升病人醫療品質，並搭配長照三點○，建構以人為中心，社區為導向的整合性醫療照護體系。在宅急症照護試辦計畫至今申請加入計畫共一六○個團隊、六九二家院所及三五七一位醫事人員，截至八月照護個案二五五人。