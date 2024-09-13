健康主題館／5飲食原則 女性更年期享瘦

許多女性在更年期過後，因為缺乏雌激素的保護，加上運動不足，即便吃得不多，體重卻直直上升，尤其是腹部脂肪增多，備受困擾！建議掌握5個飲食原則，可以幫助控制體重，減少內臟脂肪的囤積。

1.減醣飲食穩定血糖

減醣飲食與低醣飲食並不相同，所謂減醣飲食，只需要把每一餐的主食，減少約15-30%即可，大約是少吃一兩口飯或麵的量。

因為醣類在體內的代謝，最終會形成葡萄糖，可是女性缺乏雌激素的保護時，胰島素的敏感性會跟著下降，代謝血糖的作用就不如年輕時快速，所以，透過循序漸進的減糖飲食，每餐少吃兩口飯，對整體的脂肪及體重有正向幫助。

2.低脂蛋白質補肌肉

低脂蛋白質最推薦豆製品及魚貝類。尤其是豆製品，富含蛋白質及大豆異黃酮，正好可以補充更年期容易流失的肌肉與雌激素，而且豆製品是零膽固醇的優質蛋白質，特別適合中老年人取代一般的蛋白質享用。

肉類建議選擇脂肪含量比較低的魚貝類，像鮭魚、鯖魚、蝦子等都很好；牲畜類則食用低脂的雞胸肉為佳。

3.吃好油顧腦兼護眼

Omega-3跟Omega-9脂肪酸的補充，對於油脂及膽固醇的代謝非常重要。特別是Omega-3脂肪酸，還可以降低身體的整體發炎問題，對於腦部的神經發展及視力保健亦有好處，常見來源如各種魚類，每周約吃三次魚類，每次一個手掌大小即可；如果吃素，則可以每餐喝約10㏄的亞麻仁油或紫蘇油，來幫助補充Omega-3脂肪酸。

至於Omega-9脂肪酸，存在於橄欖油、苦茶油、酪梨油等油品裡，這三種油剛好是發煙點比較高的油品，建議三餐的菜餚可以用這三種油烹煮，來幫助好油的攝取。

4.蔬菜增量並多樣化

衛福部建議天天五蔬果（三蔬兩果），在減少主食的狀況下，不妨可以額外增加一至兩份蔬菜的攝取，也就是四蔬兩果或是五蔬一果的方式，來增加胃的飽足感，讓我們比較不容易餓。

建議每一種顏色的蔬菜都可以吃到，包含綠色、黃色、橘色、紅色、黑色、白色等，才可以攝取到植物的豐富植化素，更能幫助脂肪及膽固醇的代謝。

5.用辛香料幫助代謝

辛香料可以增加人體的新陳代謝。因此，大多數人吃胡椒、辣椒、肉桂時，會覺得身體發熱、流汗，這是因為這些辛香料可以幫助提升人體的新陳代謝，而在提升代謝的過程中，也可以一併幫助脂肪的分解。譬如黑胡椒（胡椒鹼）、薑黃（薑黃素）、老薑（家薑辣素）等，都可以在烹煮三餐時，適當的添加。