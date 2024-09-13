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「teamLab共創」換季 秋花綻放
「teamLab共創！未來園 台北」以「共創」為概念打造全新展覽，不僅同步引進現正於日本沖繩常設展出的作品，還新增「彩繪飛翔」，打造海、陸、空沉浸式體驗，開展以來創下十餘萬人次觀展佳績。觀眾可駐足在百花綻放與動物遷徙的山谷中，操控飛機翱翔天空，或徜徉於瀑布浪潮間。
隨著展覽近尾聲，展場迎來秋季限定的美麗花朵。參觀者悠遊滿山滿谷的秋花之中，感受生命的奇妙與花朵換季的視覺震撼，無論是初次或再次造訪，都有不同感動。
展覽將於十月十三日閉展，千萬別錯過最後參觀機會。平日購票享四七○元優惠。詳情及最新消息請參考官方網站及ＦＢ、ＩＧ公告。
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