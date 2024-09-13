農業移工爭取增8千員額 勞動部今討論

國內農業缺工嚴重，勞動部去年才剛拉高農業移工總額至一點二萬人，不過農業部預估年底員額就會全數用罄，因此提案再爭取八千名的員額，另也盼鬆綁雇主資格，降低農企業核配比，勞動部今將召開跨國勞動力政策協商諮詢小組討論。

農村人力老化嚴重，近年大量仰賴移工，目前農業移工的引進員額為一點二萬人，仍不敷人力需求，農業部因而打算再爭取員額。農業部輔導司副司長陳怡任表示，目前引進的農業移工人數達九千多人，預估年底就會超過上限，所以向勞動部政策諮詢小組提案，增加開放農糧及畜牧產業農業移工員額，預計再爭取八千人。

除了員額上限，在雇主資格部分，農業部也預計提案新增開放「草皮」、「芽菜」作物別，以及調降「水稻育苗」、「食用蕈菇」經營門檻等；核配比部分，陳怡任說，現行規定員工數十人以下的農民自然人、農民團體，本外勞核配比一比一，農企業核配比則是百分之卅五，考量農牧場家數持續成長，且規模較大經營場域人力需求比一般自然人農牧戶還高，也將提案農企業核配比增加與一般農民、農民團體相同，讓農企業更能運用外籍勞動力。

此外，日前引發國內家事服務、居家照顧團體質疑將衝擊本國人就業的「多元陪伴照顧服務計畫」（外展看護工），也將於今天會議討論。

台大國發所兼任副教授辛炳隆提醒，農業缺勞動力，本國人不願意投身農業是事實，雖然不反對增加農業移工員額上限，但外界詬病的移工失聯率高的問題必須解決，政府應提出改善管理的方法。

辛炳隆也說，過去引進移工，擔心會排擠本國人就業，但現在移工政策要看的是，引進移工是否能創造更多本國勞工優質的就業機會，比如讓青年返鄉務農更容易、更值得。