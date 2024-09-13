旅館業慘澹 學者：要創造獨特性

疫後觀光旅遊復甦，但相較旅行業、航空業，旅館業營收狀況卻獨自慘澹，學者認為，觀光最重要是差異化跟獨特性，創造區隔才能得到消費者青睞，且台灣人普遍在意ＣＰ值，讓消費者感到物超所值也是業者需努力的。展望明年報復性出國熱潮可望趨緩，屆時有機會回歸國旅市場。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，國人旅遊選擇求新求變，沒有新東西就沒辦法留住人。雖然整體旅館業營收衰退，還是有具特色的業者一枝獨秀，建議可借鏡不同旅館的經營管理模式，創造出區隔就容易得到消費者青睞。此外，台灣人普遍在意ＣＰ值，讓消費者感到物超所值也是需要努力的方向。

劉喜臨表示，國人疫情期間無法出國，累積在今年爆發，從去年至今，多是在消化疫情間無法出國的旅次。由於出國總成本還是較國內旅遊高，除非每人每年出國一次以上已成常態，否則明年就可望回歸國旅市場，整體還是看好明年國旅營收。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰則認為，今年八月大型旅館中，十家有八家衰退，儘管地震颱風等外在環境有所影響，但數據顯示，過去來台旅客刷卡消費額中，只有百分之一在花蓮縣，所以花蓮對於來台旅遊的影響可能沒有想像中大，最主要還是來台旅客數沒有跟上預期。

黃正聰也說，旅宿業疫後缺工問題嚴重，在人力不足情況下，連高階主管都要親自做房務工作，可能因此沒有更多心力做行銷管理，政府應積極協助解決基層缺工問題。

黃正聰說，今年第四季旅館業營收可能仍會延續前幾個月狀況，但往年十二月來台旅客普遍較多，加上明年報復性旅遊可能趨緩，預計整體狀況應會逐漸好轉。