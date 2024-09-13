國人瘋出國！疫後旅行、航空業旺 旅館業獨衰退

疫後觀光復甦，但國人今年出國旅遊熱潮未減，導致觀光產業兩樣情。靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，今年八月上市櫃觀光產業營收與疫情前、二○一九年相比，旅行業成長百分之十四點四、交通業（含航空）成長百分之十八點六，但旅館業衰退百分之十五點一，凸顯出國旅遊旺盛，但國旅仍欠佳狀況。

黃正聰指出，根據公開資訊觀測站資料顯示，上市櫃觀光產業今年第二季獲利明顯較第一季衰退，其中十家旅館業有五家虧損。若以今年八月來看，與疫情前、二○一九年相比，旅行業、交通業均為正成長，唯獨旅館業衰退，且與去年同期相比，旅館業更是衰退百分之十八點八。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧指出，疫後許多韓國旅客來台自由行，喜歡從台北搭乘台鐵到花蓮一日遊，然而今年受○四○三地震影響，鐵路受損加上餘震頻繁，韓國客轉往日本旅遊，其他國家旅客也不敢來台。此外，去年疫情剛解封，國人對於出國還抱有觀望心理，今年暑假出國熱潮更加明顯，出入境旅客數落差一半以上。

卓倩慧表示，受惠出國熱潮，帶團的旅行社及運輸的航空業營收突飛猛進，反觀觀光飯店業績很不理想，在外國客沒進來，國人又出國情況下，今年整體營收較去年衰退一半。

中華民國旅館商業同業公會全聯會常務監事李素珍表示，今年宜花東受天災影響，再加上墾丁負面消息多，整體狀況都不如人意，僅台北、台中及高雄市受惠於大型活動及演唱會多，狀況較好，其他縣市整體較去年下滑百分之廿五至卅。尤其暑假期間，國際旅客來得少，加上國人出國，旅館業營收比往年都還要差。

往年國際客高峰 第4季預訂冷

李素珍認為，今年國際客應達不到一千萬人次目標，因為往年第四季，國際旅客高峰是在萬聖節至跨年期間，團客多會提前預訂，今年截至目前都沒有動靜，散客詢問度也較往年落差一半以上。

業界：台灣觀光亮點大同小異

展望明年，李素珍認為，台海局勢穩定會影響國際客人數，此外，台灣用補助在度過疫情的同時，周邊國家投入更多基礎建設跟環境改造，且台灣觀光亮點大同小異，讓旅客疲乏，這都是旅客選擇其他國家旅遊的原因。

國內最大機場免稅業者昇恆昌也說，疫後陸客來得少，購買力也不如以往，加上匯率因素使國人偏好出國購物，整體機場營業額還無法回到疫情前。

觀光署長周永暉表示，旅行業及旅館業雖然屬性不同，但相輔相成，今年天候因素反映在部分業者營收狀況，但整體觀光政策仍朝正面方向，且往年第四季都是外國旅客來台高峰，對旅客數量仍持正面期待。