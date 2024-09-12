動團指雞豬年幼即屠宰 行動劇諷中秋烤肉籲茹素

中秋節盛行烤肉，善待動物組織（PETA）支持者今天在街頭行動劇扮演廚師燒烤「嬰兒」模型，並在烤架側邊標寫「別將孩子送上烤架」，強調雞、豬僅1個月、6個月大就被屠宰，呼籲純素飲食。

亞洲善待動物組織（PETA Asia）今天舉辦「台北101下的心靈『烤』問！ 動權支持者燒烤『嬰兒』迎中秋」記者會。

現場1名PETA支持者在台北101附近演出行動劇，他扮演廚師、架起燒烤架，模擬燒烤栩栩如生的「嬰兒」模型，並在烤架側邊標寫「別將孩子送上烤架，選擇純素飲食」。

一旁有數名支持者拿著牌子指出，雞、豬分別在飼養1個月大、6個月大的時候，就會遭到屠宰，呼籲消費者應將心比心，對待所有生命一視同仁，選擇純素飲食。

PETA Asia補充，全球每年有數百億的動物在肉品產業中經歷短暫而悲慘的一生，許多人不知道，被大量食用的動物都是聰明、敏感的個體，牠們跟人類一樣能感受到疼痛和恐懼，而選擇純素飲食的人，1年能拯救多達200隻動物，並顯著減少碳足跡，同時降低罹患心臟病、癌症、中風、糖尿病和肥胖的風險。