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不滿年節出勤獎金「現金變禮券」 台鐵企工擬啟動罷工投票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵企業工會指出，原訂年節出勤獎金的現金1500元變等值禮券，與當初勞資會議承諾的內容不符，要求交通部派員協商，否則擬啟動罷工投票。聯合報系資料照
台鐵企業工會指出，原訂年節出勤獎金的現金1500元變等值禮券，與當初勞資會議承諾的內容不符，要求交通部派員協商，否則擬啟動罷工投票。聯合報系資料照

台鐵企業工會10日反映端午、中秋等年節出勤獎金1500元毫無下文，台鐵公司回應，從今年中秋節起，轉調人員即核發1500元等值禮券獎勵，從業人員待經營績效獎金核發後追捕。但工會今再表示，原在勞資會議承諾給予現金，現今卻變成禮券，顯示資方對員工的漠視，若交通部不派員協商，將啟動罷工投票。

台鐵今年公司化後，原訂將發放端午節、中秋節等年節出勤獎金1500元，但卻遲遲沒發放。台鐵企工本周二（10日）反映後，台鐵表示，交通部業已授權台鐵公司，台鐵公司並已研擬發給規定，初步規畫中秋節發給1500元等值禮券獎勵。

台鐵表示，將立即與台鐵企工協商凝聚共識後，依程序簽核實施，今年中秋節出勤的轉調人員即可核發，從業人員則俟台鐵公司經營績效獎金核發通過後予以追補，並強調，未來每年清明節、端午節及中秋節三個民俗節日，台鐵公司將依前述方式發給出勤獎金。

但台鐵企業工會秘書吳長智今表示，有關台鐵員工中秋節出勤獎金一事，工會已與台鐵公司協商已久，去年10月經北市勞動局調處失敗後，決定啟動罷工投票，若同意票超過半數即可隨時啟動罷工。

為此，台鐵公司再與工會召開勞資會議協商，承諾給予員工年節出勤獎金現金1500元，並送董事會、交通部均通過，但今年台鐵公司化後，針對年節出勤獎金一事遲未有下文。

吳長智說，本月10日召開董事會時，工會再提出此事，但會中台鐵公司代表均無回應，隨後就發出給予1500元等值禮券的新聞稿；對於公司這樣的作法，工會表達最嚴中的抗議及失望。

吳長智指出，資方將1500元現金，悄然變成等值禮券，這樣的改變，顯示資方對員工的漠視與輕忽，不僅違背原有承諾，更是對勞資誠信直接挑戰，且本案出勤獎金原應追溯至清明節發放，但資方卻避而不談、隻字未提，台鐵員工盡心盡力，卻屢遭欺騙手段，讓工會無法繼續容忍。

吳長智表示，為捍衛員工權益，不排除擇期至交通部前抗議，若交通部沒有在今年10月底工會召開16屆第一次代表大會前，派員協調的話，工會將於代表大會上啟動罷工投票；他強調，這不僅是爭取合理權益，更為捍衛全體員工應得的尊嚴及信任，呼籲交通部尊重勞資會議共識並善意回應。

中秋節 交通部 台鐵公司化 罷工

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