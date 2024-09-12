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台鐵37處邊坡重設計 9處土石流潛勢跨河橋待整建

中央社／ 台北12日電
台9線164.5K蘇花公路崇德路段8日發生邊坡坍方土石流，泥流溢流至台鐵軌道，以致當天鐵公路北向交通均受影響；在蘇花公路下方即為台鐵北迴線鐵軌軌道。 中央社
台9線164.5K蘇花公路崇德路段8日發生邊坡坍方土石流，泥流溢流至台鐵軌道，以致當天鐵公路北向交通均受影響；在蘇花公路下方即為台鐵北迴線鐵軌軌道。 中央社

台鐵公司今天向交通部報告「宜花東路段225處邊坡及41處土石流潛勢跨河橋評估報告」，多數已完成改善，不過仍有37處邊坡須重設計，以及有9處土石流潛勢跨河橋待整建。

根據台鐵提出的報告，6月盤點宜花東路段225處邊坡及41處土石流潛勢跨河橋，有77處邊坡須改善，其中37處須「立即處理」，如排水溝修補、清淤、結構物裂縫修補、坡面浮石、危木移除等，已於8月底改善完成；另有3處應「加設監視系統」，也在8月底完成裝設。

還有37處邊坡須重新設計，33處在宜蘭，4處在花蓮，包括噴漿、設防落石柵或防護網、設鋼軌樁、建明隧道等，部分10月底、11月底決標，部分列入中長期計畫改善。

41處土石流潛勢跨河橋部分，經檢視有14處橋梁上游無整治工程，橋下河道暢通良好，台鐵將維持定期觀察，依既有手冊辦理巡檢；有16處橋梁上游有既存整治工程狀況良好，河道暢通，研判無整治需求，依既有手冊辦理巡檢。

另外有11處橋梁上游及橋下河道已堆積土砂，通洪斷面減少，應儘速清疏及整治，全部在花蓮。台鐵說，已先完成短期改善，包括8月初加裝監視系統，及8月底前完成清疏。其中9處土石流潛勢跨河橋須中長期改善，包括橋梁改建（加大通洪斷面或增建南北橋台等）、土石流整治工程、導流工程及護岸工程等。

台鐵說，已與公路局、農村發展及水土保持署、林業及自然保育署建立聯防機制，跨河橋於汛期前，將發函通知轄管單位辦理河床清疏作業；同時協請花蓮縣政府向農村水保署申請增設北迴線K53土石流警戒細胞廣播區段，提供即時資訊。

台鐵說，目前也與中央氣象署合作，由氣象署提供天氣情資研判（含降雨分析及風力分析），當台鐵公司監控雨量超過行動值或收到土石流警戒細胞廣播後，將視狀況執行預警性封路並派員監視，維護行車安全。

台鐵 土石流 橋梁

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