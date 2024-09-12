內政部：高風險登山路段申請 設計發出風險警示效果

內政部次長馬士元11日表示，針對高風險登山路段申請流程，將設計發出風險警示效果，提醒民眾務必做好事前準備，另研議在申請入山入園作業流程中，增加提供民眾衛星定位、通訊設備及登山留守資訊。

內政部透過新聞稿表示，11日邀集農業部林業及自然保育署、教育部體育署、原住民族委員會、國家公園署、警政署、空中勤務總隊、消防署及13個經常受理山域事故的地方政府，召開「入山入園管理及精進措施」會議。

內政部說，會中凝聚各單位共識，提早做好預防山域事故措施，以降低民眾登山活動風險，同時也減少各救援單位疲於奔命狀況。

馬士元表示，為落實颱風期間民眾入山入園相關處置措施，林業及自然保育署、警政署及國家公園署，將持續落實及精進颱風期間民眾入山入園相關管制、處分及防範措施。

馬士元說，在「台灣登山一站式平台服務網」及「入山案件申辦系統」中，針對高風險登山路段申請流程，設計發出風險警示效果，提醒民眾務必做好事前準備，並在各教育及山域管理機關所屬資訊網站加強宣導。

馬士元指出，為加強宣導民眾自律登山，研議在申請入山入園作業流程中，增加提供民眾衛星定位、通訊設備及登山留守資訊，另為加速政府直升機救災效率，並排除如流籠線障礙等飛安風險，也將落實臨時起降場、停機坪等維護情形，並盤點現有流籠線影響飛安的資料。

馬士元說，如有發現不法登山行為，請地方政府依所訂預防性規範及罰則落實宣導及處分。至於尚未制定、且轄內山域事故多的縣市，如新竹縣、嘉義縣、台東縣等地方政府，仍請視需求研議合宜的自治規範，以強化相關作為，降低山域事故的發生。

馬士元呼籲，青山永遠都在，提醒民眾入山前應確實做好體能評估、擬訂行前計畫及緊急狀況應變等，可有效避免迷途或因裝備不足而受傷的狀況發生。如果在行進中，出現身體不適等突發狀況，請量力而為，並告知同行團員與留守人，安全下山最重要。