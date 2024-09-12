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展現台灣特色...觀光署赴孟買參展 深化台印旅遊交流

中央社／ 新德里12日專電
交通部觀光署新加坡辦事處代理主任陳憶婷（右5）帶領台灣旅行業者、航空公司代表，參加於孟買舉辦的ITB India 2024旅展。圖／觀光署新加坡辦事處提供
交通部觀光署新加坡辦事處代理主任陳憶婷（右5）帶領台灣旅行業者、航空公司代表，參加於孟買舉辦的ITB India 2024旅展。圖／觀光署新加坡辦事處提供

交通部觀光署新加坡辦事處帶領台灣旅行業者、航空公司代表，參加於孟買舉辦的ITB India 2024旅展，除展現台灣的觀光特色，也傳達台灣對印度旅客的熱情。

第4屆ITB India旅展11日到13日在印度孟買的JioWorld Convention Centre進行，展會被視為印度與全球旅遊業最具影響力的組織建立合作夥伴關係、強化現有連結的重要平台。

印度是全球出國旅遊人數第2多的國家，也是世界大8大的旅遊市場，2024年出國旅遊的市場價值預估將達420億美元（約新台幣1.34兆元），且仍有很大的成長空間。

交通部觀光署新加坡辦事處這次率隊到印度參展，以「探索台灣，探索全新亞洲」（Explore Taiwan,Explore New Asia）為訴求，傳達台灣獨特的旅遊魅力。

印度到台灣的旅遊人次穩定成長，今年1月到6月數字與2019年同期相較已恢復達92%，觀光署看好印度旅遊潛力，繼7月參加在新德里舉辦的台灣形象展後，這次再到孟買參加旅展。

這次旅展，觀光署新加坡辦事處在台灣館向印度旅遊業者介紹台灣旅遊的便利性，除強調有完善的交通網路、多元的住宿選擇外，也有對素食者、穆斯林十分友善的環境。

除此之外，這次觀光署也介紹了特色文創景點、獨特的自然生態之旅等新興旅遊體驗，希望讓印度旅客能感受全新的台灣魅力。

交通部 出國旅遊 印度 觀光署

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