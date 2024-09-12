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環境部預告修法 掌握裝潢修繕廢棄物清除處理流向

中央社／ 台北12日電

環境部今天預告修法，規範受託清除處理裝潢修繕廢棄物的清除、處理或再利用機構，從原本每月營運紀錄通報方式，改為依照處理樣態單筆通報，以利掌握廢棄物清除、處理的流向。

環境部預告修正「一般廢棄物回收清除處理辦法」第六條之二草案，及「以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形之申報格式、項目、內容及頻率」公告事項第八項草案，預告期30天。

環境部指出，主要規範受託清除處理裝潢修繕廢棄物的清除機構、後端收受處理這些廢棄物的處理機構或再利用機構，從原本為每月營運紀錄通報的方式，改為依照處理樣態單筆通報，以利掌握裝潢修繕廢棄物清除、處理的流向。

環境部進一步說明，不論屬一般廢棄物或事業廢棄物，未來都要求清除者應依規定於出場前申報廢棄物清運資訊，並於2日內載運至指定機構，處理或再利用機構應於收受廢棄物後1日內連線申報廢棄物實際收受情形。

此外，關於推動新規期程，環境部說，分4階段推動，最初期是明年1月1日，全國適用為民國116年7月1日，違者依廢棄物清理法開罰，可處新台幣6000元到300萬元罰鍰。

廢棄物 環境部

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