聯勸攜手台灣諾華 支持弱勢兒少教育、健康

中秋佳節前夕，聯合勸募與台灣諾華再度攜手送暖，持續實現對社會責任的承諾。今年，台灣諾華全體同仁與企業捐款逾137萬元，專款支持兒童與青少年教育與健康兩項計畫，展現對社會福祉的深切關懷。

聯合勸募搭起媒合橋樑，由台灣諾華號召員工擔任弘毓社會福利基金會茄寶劇團舉辦的戶外演出活動志工，正值炎熱暑假，員工們不畏中部豔陽熱情參與，這場活動是聯合勸募與台灣諾華資金挹注的成果之一，也傳遞「每個孩子都是獨特而美好的精神」，更進一步呈現企業與社會福利單位之間的美好互動。

台灣諾華總裁麥芳蘭Fran Milnes說，很開心能和聯合勸募成為策略夥伴，並且永續性的實踐諾華企業社會責任。除了同仁捐款，公司也同步進行企業捐助，同時組成志工出力協助社福團體的兒童劇團公演，希望讓社福團體在中秋月圓前收到來自企業的支持，讓支持兒少的工作更臻圓。

聯合勸募常務理事陳永清強調，自2020年以來，台灣諾華及其員工的捐款總額已超過700萬元。聯合勸募不僅作為一個資源分配的平台，更是能夠深入理解企業社會責任需求的策略夥伴，致力根據企業的核心價值與ESG目標，量身訂製最適合的公益合作方案，助力企業實現其社會責任承諾。

今年，企業同仁代表組成的「台灣諾華慈善委員會」延續去年關注的「弱勢兒少教育促進」及「身心障礙兒少身心健康發展」兩大主題，持續挹注花蓮市經濟弱勢兒少及家庭功能不彰的「中華花蓮飛揚關懷協會」，以及照顧台中海線地區發展遲緩兒童及其照顧者的「弘毓社會福利基金會」。

聯勸說，長期合作讓聯勸見證助人計畫的實際影響力，如花蓮飛揚關懷協會初期專注於兒少課後輔導，獲聯勸專業社工的支持後，從課業輔導拓展至孩子全面發展服務，透過遊戲吸引孩子的方式，將品格教育融入其中，未來計畫將擴展至更多課輔班級，這兩年的企業關注也為此提供了支持。對於弘毓社會福利基金會而言，聯勸支持的茄寶劇團服務為特殊兒童提供額外訓練和表現成果的舞台，不僅影響孩子自身，也顯著改變了照顧者對他們能力的認知和期待，帶來實質而深刻的正面影響。