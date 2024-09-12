集電弓異常！新自強號168次延誤 台鐵急調自強號換乘

台鐵新自強號168次列車，今晚6時許發生車輛故障，導致班次延誤，由於正值下班尖峰時刻，不少民眾卡在車上，等待上車民眾也無法搭乘，抱怨連連。

民眾指出，168次列車卡在新左營站動彈不得，疑似集電弓斷裂，根據台鐵官網顯示，168次列車預估延誤55分鐘。由於正值下班尖峰時刻，民眾抱怨不斷後續有民眾經台鐵引導，轉接駁搭乘其他班次列車。

台鐵晚間說明，今晚6時新左營站通報，168次（EMU3000型）自強號行駛至新左營站時，月台嚮導員執行列車監視時，發現第10車集電弓異常。