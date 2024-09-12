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調高健保住院自付額 單次上限增至5.1萬元

中央社／ 台北12日電
衛生福利部預告訂定草案，調高健保住院自付額上限，單次住院增加到新台幣5.1萬元，全年累計增為8.6萬元。圖／聯合報系資料照片
衛生福利部預告訂定草案，調高健保住院自付額上限，單次住院增加到新台幣5.1萬元，全年累計增為8.6萬元。圖／聯合報系資料照片

衛生福利部預告訂定草案，調高健保住院自付額上限，單次住院增加到新台幣5.1萬元，全年累計增為8.6萬元，預計明年元旦上路，初估影響1.08萬人，不影響經濟弱勢及重大傷病。

因應每年平均國民所得調整，衛生福利部今天預告訂定「健保對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，研擬未來同一疾病每次住院自行負擔費用上限從5萬元調高到5.1萬元，全年累計住院自行負擔最高額從8.4萬元調升到8.6萬元。

衛生福利部社會保險司長劉玉娟今天告訴中央社記者，新制預計明年元旦起上路，每次住院自行負擔費用上限及全年累計住院自行負擔上限分別提高1000元與2000元，推估影響1.08萬人，全民健康保險增加部分負擔金額為1198萬元。

這2項住院應自行負擔費用最高金額適用範圍，以保險對象於急性病房住院30天以下或於慢性病房住院180天以下，依全民健康保險法第47條規定所應自行負擔醫療費用為限，不包含全民健康保險法所規定不予給付項目。

劉玉娟表示，現行法定免部分負擔的重大傷病等對象，或是原本由其他單位補助的低收入戶等弱勢對象，都不受住院自付額上限新制影響。草案預告期60天，希望讓外界充分了解和提供意見。

依「全民健康保險法施行細則」規定，保險對象應自行負擔住院費用上限，按行政院主計總處發布最近1年每人平均國民所得估算，每次住院為每人平均國民所得6%；無論是否同一疾病，每年為每人平均國民所得10%。

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