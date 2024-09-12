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颱風路徑潛勢圖「範圍愈大愈強」？ 氣象署釋疑正確解讀

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署指出，「颱風路徑潛勢圖」紅色實現畫出的範圍，並非代表颱風大小或強度，而是代表「颱風中心未來可能經過的範圍」。圖／中央氣象署提供
中央氣象署指出，「颱風路徑潛勢圖」紅色實現畫出的範圍，並非代表颱風大小或強度，而是代表「颱風中心未來可能經過的範圍」。圖／中央氣象署提供

輕度颱風貝碧佳最快明天轉中颱，15、16日最接近台灣，中央氣象署今解釋，民眾在看「颱風路徑潛勢圖」時，紅色實現畫出的範圍，並非代表颱風大小或強度，而是代表「颱風中心未來可能經過的範圍」；白色虛線也非颱風一定會走的路徑，只是代表潛勢範圍的中心。

氣象署說明，每次有颱風或熱帶性低氣壓（TD），氣象署官網都會標示其路徑潛勢圖，但「潛勢」是代表「可能性」，因此，路徑潛勢圖中，紅色實現畫出來的範圍，代表「颱風中心未來較有可能經過的範圍」，而非颱風本身大小，更不是強度。

氣象署釋疑，潛勢圖的紅圈不是暴風圈，黃色底色不是暴風範圍，它只是顯示颱風中心未來「較有可能」通過的區域。其中，氣象署的路徑潛勢圖標示的是「70%的機率範圍 」，也就是颱風中心未來有70% 的機率會經過的範圍。

氣象署進一步指出，而白色虛線不是颱風一定會走的路徑，白色點只代表潛勢範圍的中心，所以白色虛線不代表颱風未來一定會走的路徑，切勿將白色虛線接觸陸地的地點，當成為颱風必然登陸的地方。

氣象署表示，隨著預報時間愈長（離現在的時間越遠的未來），潛勢範圍會愈大，代表預報的誤差越大、不確定性越高。

通常移速較慢或明顯轉向的颱風，潛勢範圍也比較大；移速較慢的颱風，通常代表周圍環境的導引氣流不明顯；氣象署指出，有明顯轉向的颱風，往往反映附近的導引氣流有發生重大轉變，這些情境都會讓預測的誤差比較大，更難明確掌握未來的動向。

氣象署坦言，上述情況都反映現今氣象預報在科學上遇到的限制與挑戰，畢竟科學家尚未完全掌握大氣所有的物理機制，且對於廣大未知的地球大氣，觀測儀器能涵蓋的範圍有限，因此氣象預報的不確定性是無法避免，需持續滾動修正。

至於該如何看待颱風路徑潛勢圖？氣象署表示，當潛勢圖中的黃色區域涵蓋到台灣，代表颱風很有機會影響台灣，就應該密切注意預報的變化，但不是一看到台灣被涵蓋到了，就可以馬上定論颱風的路徑，而是要「注意」預報的調整，隨著時間接近，紅圈會逐漸縮小，影響範圍就逐漸明朗。

氣象署 颱風

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