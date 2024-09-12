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中秋賞月碰運氣！貝碧佳環流雨彈襲 接續還有颱風生成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
貝碧佳颱風最快明天轉為中颱，受到外圍雲系影響，迎風面會有短暫雨及長浪。聯合報系資料照
貝碧佳颱風最快明天轉為中颱，受到外圍雲系影響，迎風面會有短暫雨及長浪。聯合報系資料照

中央氣象署預報員張承傳表示，周六貝碧佳颱風接近琉球、周日通過琉球並接近華中沿岸，將帶來短暫雨及長浪，周二中秋節離開，但台灣受低壓帶影響，大台北、東半部有局部短暫陣雨。張承傳說，中秋各地仍有機會賞月，尤其中南部午後雷陣雨結束，雲散後賞月機率更大。

張承傳指出，貝碧佳颱風最快明天轉為中颱，周六接近琉球，周日、一最接近台灣，且受到外圍雲系影響，迎風面會有短暫雨及長浪。周二中秋節當天，台灣仍受低壓帶影響，雲量多、水氣多，東半部多雲短暫陣雨，雙北及馬祖也有零星雨，賞月需碰運氣；中南部多雲、午後局部雷陣雨，入夜雲散時較有機會順利賞月。

至於是否還有其他颱風生成？張承傳說，台灣附近仍位於低壓帶範圍，低壓帶裡面仍有熱帶系統發展，但形成位置、路徑、強度不確定性大，周三（18日）後再來觀察較為精準，目前先留意周末的貝碧佳外圍環流所帶來的降雨。

降雨部分，張承傳說明，明天（13日）大台北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，環境風場轉為東北風，因此花東、恆春半島降雨機率較大，大台北不定時有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，其他山區也有局部短暫雷中，而雲林以南、南投地區有局部大雨。

周六（14日）貝碧佳颱風開始接近琉球附近海面，加上東北風會帶來更多水氣，迎風面降雨擴大，苗栗以北、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，花東有局部降雨，其他地區為多雲，清晨至上午，中南部有零星短暫降雨，午後有局部短暫雷陣雨，西半部午後有局部大雨發生機率。

周日、下周一（15、16日）貝碧佳颱風通過琉球，再以偏西北西接近中國大陸浙江、華中沿海也是最靠近台灣的時候，台灣受到外圍環流影響，迎風面會有局部短暫陣雨。

下周二（17日）中秋節當天，貝碧佳颱風離開，但台灣仍在低氣壓環境之下，因此下周二至下周四（17至19日）受低壓帶影響，大台北、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，根據氣象署官網，今天最高溫位於新北市三峽37.9度，其次為新北市五股36.3度，新竹縣新豐及桃園市八德都出現36度以上高溫。張承傳說，未來1周溫度沒有太大變化，白天高溫約32至35度。

圖／中央氣象署提供
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中秋節 颱風

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